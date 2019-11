Revelan imágenes de atropello mortal de madre hispana

MIAMI — Una cámara de vigilancia de un estacionamiento logró captar el momento en que una madre cubana se enfrenta a una mujer que presuntamente la atropelló después, causándole la muerte.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida 11 y calle 29 del West de la ciudad de Hialeah, entre Norkys Contreras, de 42 años, y la ahora sospechosa de su muerte, Natasha Boothe, de 22 años.

Las imágenes del video muestran a una camioneta de color dorado, supuestamente conducido por Boothe, retrocediendo y golpeando levemente a la víctima, quien la estaba confrontando por supuestamente haber causado un daño a su auto Volkswagen azul.

De acuerdo con Yaneysis Sosa, hija de la víctima y testigo clave del incidente, su madre se paró frente a la van tratando de impedir que la mujer escapara pero la conductora continuó su marcha a alta velocidad a lo largo de 6 cuadras.

La hija de la víctima afirmó: “Mi mamá se le paró adelante y ella se la llevó desde la calle 29 hasta la 35 y luego huyó".

Estos videos de vigilancia han servido como principal evidencia para arrestar a Natasha Boothe, quien se presentó en corte el jueves por cargos de homicidio en primer grado y abandonar el lugar de un accidente mortal.

Te advertimos que las imágenes son fuertes. (Publicado jueves 24 de octubre de 2019)

Boothe estuvo una semana en libertad hasta que la policía de Hialeah logró detenerla.

Elianys Córdoba, otra hija de la mujer atropellada, dijo entre llantos que “cualquier persona con corazón no le hace eso a otro ser humano. No es justo. No importa cuánto se arrepienta, no importa cuántos perdones. No vuelve mi mamá, no devuelve a mi mama”.

La familia recuerda a Norkys como el centro de atención de la casa por su calidad humana, su entrega y por la devoción que, dicen, sentía por cada uno de ellos.

“Ella crió a sus hijas sola, prácticamente con mi hermano y mi cuñada. Pero ella era todo en la casa. Le quitó la vida a una madre, a una hija, aquí estamos todos muy mal”, refirió Alicia Sosa, tía de la víctima.

“Un ángel que velaba hacia todo el mundo. Siempre cargando cosas para todo el mundo, para mi abuela, para mi abuelo”.

Los hechos

El informe de arresto indica que Natasha Boothe chocó contra un automóvil mientras conducía el 25 de octubre, condujo hasta una casa de empeño y se detuvo. Norky Contreras, conductora del auto afectado también se detuvo y salió a hablar con la conductora, según los agentes.

De acuerdo con la hija de la víctima, quien estaba presente en el momento, el incidente inició en el estacionamiento ubicado en la esquina de la avenida 11 y 29 calle del oeste en Hialeah. Contreras le había reclamado por un daño causado a su vehículo presuntamente por la otra mujer, quien habría intentado huir.

La conductora, ahora detenida, habría llevado sobre el capó de su vehículo a la víctima a lo largo de seis calles, para dejarla finalmente tendida en el piso y en graves condiciones en la esquina de la avenida 12 y 35 calle.

Contreras fue trasladada vía aérea al Jackson Memorial en donde fue declarada sin vida.