Revelan videos de actividad de Paddock previo al tiroteo

Más Videos (1 of 9)

Videos de vigilancia del hotel y casino Mandalay Bay de Las Vegas grabados en los días previos a la masacre más mortífera en la historia moderna de Estados Unidos muestran al pistolero como un invitado sin complicaciones.

Los videos de Stephen Paddock, que fueron hechos públicos el jueves, no dan ninguna indicación de que se llevaría a cabo el tiroteo el primero de octubre pasado, que terminó con 58 personas muertas. La portavoz de la compañía, Debra DeShong, dice que las "interacciones de Paddock con el personal y el comportamiento en general fueron normales".

El alguacil de la policía metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, no hizo ningún comentario de inmediato. El video fue obtenido inicialmente por el periódico The New York Times, que reveló que la hospedería le había dado las imágenes.

Los 32 videos muestran cuando Paddock, de 64 años, se está registrando en el complejo Mandalay Bay, apostando en video póker, comprando golosinas, subiéndose a elevadores, manejando en el área de valet y acompañando a los empleados del hotel con carritos y sus maletas.

Durante su estancia en el Mandalay Bay, Paddock también se hospedó en el edificio de viviendas residenciales Ogden, durante el festival de música Life Is Beautiful, y viajó a su casa en Mesquite, Nevada.

En el transcurso de estos días, Paddock subió poco a poco maletas en las que se presume cargó con las armas que utilizaría en el tiroteo que dejó a 58 personas muertas y cientos de heridos durante el festival de música Route 91 Harvest.

En un comunicado de prensa, DeShong declaró: "Con el fin de proporcionar un contexto más amplio en torno a las acciones de Stephen Paddock en los días previos al primero de octubre, MGM Resorts ha lanzado estos videos e imágenes de seguridad. Como demuestran las imágenes de seguridad, Stephen Paddock no dio ninguna indicación de lo que planeaba hacer y sus interacciones con el personal y el comportamiento en general fueron normales".

"MGM y Mandalay Bay no podían prever razonablemente que un invitado de estancia larga sin historial conocido de amenazas o violencia y que se comportara de una manera que aparentemente fuera normal, llevaría a cabo un acto tan inexplicablemente malvado, violento y letal. Nuestro enfoque sigue siendo apoyar a las víctimas y sus familias, a nuestros huéspedes y empleados, y cooperar con las fuerzas del orden público con su investigación en curso", agregó la empresa.