El gobernador y la primera dama de Puerto Rico, Ricardo y Beatriz Rosselló, visitaron el domingo la clínica de esterilización y vacunación de mascotas, Spayathon for Puerto Rico en Bayamón.

“Hemos logrado esterilizar sobre 15,572 mascotas alrededor de la Isla, con la meta de reducir y mantener controlada la población de animales abandonados en las calles. También, se realizaron servicios de vacunación para la prevención de enfermedades. Gracias a todos los voluntarios y a las organizaciones que fueron parte de esta gran iniciativa”, expresó la Primera dama.

Junto a personal de Humane Society of the United States, realizaron un recorrido por las instalaciones del Coliseo Rubén Rodríguez, por las áreas de admisión, premedicación y recuperación de las mascotas.

Ocho clínicas participaron de la tercera edición del Spayathon en los municipios de Bayamón, Fajardo, Toa Baja, Guayama, Cidra, Vieques, Culebra y Carolina.

Por su parte, el gobernador Rosselló destacó el trabajo realizado por The Humane Society of the United States luego del paso del huracán María por Puerto Rico.

“Su compromiso con la isla es genuino y sus logros son visibles. Durante el proceso de recuperación, trasladaron, cuidaron y atendieron muchas mascotas sin hogar. Hoy, estos esfuerzos sirven como prevención a la sobrepoblación de animales que viven en las calles y sin dueños. Gracias a nuestra Primera Dama, por la iniciativa”, afirmó el primer ejecutivo.

El Spayathon for Puerto Rico es un acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y el Humane Society of the United States, para realizar clínicas de esterilización de alto volumen alrededor de la Isla y de esta forma reducir la cantidad de animales abandonados en las calles y albergues.

