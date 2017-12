Ricky Martin ayudará a PR con nuevos conciertos en Las Vegas

El artista puertorriqueño Ricky Martin regresará en 2018 a Las Vegas con 12 nuevas fechas de su espectáculo residencia "All in", informaron los representantes del artista.

Ricky Martin inauguró en abril pasado este espectáculo de 90 minutos en el Park Theater, ubicado junto al hotel y casino Monte Carlo, con capacidad para 5,200 personas, en donde regresará el próximo 15 de marzo.

Este espectáculo, cuyas entradas salen a la venta el 22 de diciembre, se repetirá cinco días de marzo, para posteriormente regresar cuatro fechas en mayo y otras dos a inicios de junio de 2018.

Por cada boleto vendido, el cantante donará un dólar a la Fundación Ricky Martin, que ha trabajado en Puerto Rico para revertir los efectos del paso del huracán María, así como su habitual esfuerzo por el bienestar de los niños del mundo y la denuncia de tráfico humano, dijeron sus representantes.

En "All in", Ricky Martin interpreta 21 de sus grandes éxitos, entre ellos "Livin' La Vida Loca", "Shake Your Bon Bon", "Cup of Life," "La Bomba" y "Vente Pa'Ca," entre otros.

Con el tradicional sello de manufactura de Las Vegas, con espectaculares juegos de luces, tres pantallas gigantes de video, 16 bailarines y 9 músicos en vivo, "All in" cuenta con la dirección de Jamie King, quien ya ha dirigido en el pasado a otras figuras como Celine Dion, Britney Spears, Madonna y Rihanna.

King ya había trabajado con el multipremiado cantante puertorriqueño en sus giras "Livin 'La Vida Loca Tour" (1999) y "Black and White Tour" (2007).

El espectáculo permanente tuvo este año 17 fechas, que se prolongaron hasta septiembre pasado, y su éxito, animó a renovarlo un año más.