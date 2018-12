Rituales para recibir el Año Nuevo: ¿cuál es tu favorito?

TEXAS - Muchos celebrarán la llegada del 2019 entre amigos, ya sea con una exquisita cena o realizando algunos rituales tradicionales.

Sin embargo, aquí te compartimos algunas tradiciones para la buena suerte, viajes, y muchas cosas buenas:

Las 12 uvas de la Felicidad. En España como en varios países de Latinoamérica al llegar la media noche, todos se preparan con 12 uvas y al sonar las 12 campanadas que indican el nacimiento del año bueno, se las comen. Toma nota, cada uva se come con cada campanada. Y cada uva equivale a la felicidad de cada mes del año, o en algunos casos cada uva representa un deseo por cumplir.

El Gallo Casamentero. Las mujeres en Bielorrusia realizan un ritual para saber cuál se casará el año que empieza. Colocan una pila de maíz frente a cada una de ellas, luego sueltan un gallo y a la que se dirija para comer será la suertuda.

Sacudiendo la Mala Suerte. Coloca tu y familia una silla en frente de cada uno, al llegar la media noche, suban a esta y brinquen al mismo tiempo. Esto les sacudirá la mala suerte y les traerá buena suerte, así lo hacen en Dinamarca.

Atrayendo a el Amor. Recibe al Año Nuevo y atrae al amor usando ropa interior de color rojo. También debes tener velas rojas durante la cena. Si quieres casarte levántate y siéntate 12 veces a la par de las campanadas.

Adiós Problemas Añejos. Escribe en un papel todos los problemas que no quieras llevarte al 2018. Antes de la última campanada prende fuego a este papel con una vela blanca y sólo quedarán las cenizas.

Feng Shui para Año Nuevo. Antes del 31 de diciembre tienes que hacer una buena limpieza de la casa. Tira todos los aparatos que estén descompuestos o bien repáralos, deshazte de los objetos que ya no utilices y ordena los clósets. Saca la ropa que no has usado en los últimos dos años. También barre la casa de adentro hacia afuera. Coloca una canasta con abundante fruta en la entrada de tu casa y también en la cocina. Ese día para preparar la cena utiliza poco los cuchillos o de plano no los uses. Enciende un camino de velas hacia la entrada de tu casa y asegúrate que estén prendidas al llegar la media noche.

Mejora la Relación con tu Pareja. Al llegar la media noche intercambia un beso y un abrazo con tu pareja. También procuren intercambiarse una prenda que estén usando en ese momento.

Atraer al Dinero. Simplemente coloca una moneda en alguno de tus zapatos, el que estés usando en ese momento. También asegurare que traes por lo menos un billete en tu cartera. Junta 13 monedas doradas y consérvalas durante esa noche. Otro ritual es poner 12 monedas de la misma denominación y al llegar la media noche las avientas al cielo. Una más: si quieres atraer dinero entonces debes usar ropa interior de color amarillo.

Lentejas para que No Falte el Alimento. Cocina una rica sopa de lentejas y cómete una cucharada al sonar la media noche.

Prepara tu Maleta. Si te encanta viajar y es uno de tus propósitos del 2018, ten lista una maleta y sal de tu casa a la media noche. Si tienes muchas, pero muchas ganas de viajar, entonces dale la vuelta a la manzana con la maleta.