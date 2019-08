Rivera Schatz: “No negocio mis principios”

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recurrió a Facebook esta mañana para enviar un mensaje tras la breve sesión senatorial de este jueves, donde estaban supuestos a votar sobre el nombramiento del secretario de Estado Pedro Pierlusi.

A continuación, lee sus expresiones:

"Buenos días, Puerto Rico:

Los que defienden sus negocios de millones con el gobierno, sus accesos e impunidad, aquella gente del notorio chat que fueron destapados en sus estrategias de mentir, burlarse de todo el mundo, planificar ataques, conspirar contra funcionarios públicos, manipular información y amañar contratos NO SE QUIEREN IR.

Decidieron otra vez “caerle encima”, “coger de tontos” hasta los suyos y utilizar el trillado truco de KOI de los falsos “sondeos” e “inundar” de forma ficticia las redes sociales como siempre hicieron. Esa gente no está arrepentida. HOY, están DISFRAZADOS para quedarse. Subestiman al puertorriqueño.

Usan la misma estrategia de la Sra. Julia Keleher en su abrupta salida como Secretaria de Educación. Quieren dejar a alguien que les convenga a ellos, a sus negocios, no les preocupa Puerto Rico.

Yo no me vendo. No les temo. No me intimida su chantaje mediático ni su intento de demonización. Enfrento sereno cualquier consecuencia política. NO NEGOCIO MIS PRINCIPIOS. Hay gente que quiere llegar al gobierno mintiendo. ¡Los que están con la Junta de Control Fiscal y los del “chat” a mi NO ME ENGAÑAN por sofisticado que sea su disfraz o por más que traten de influenciar a otros usando su dinero sucio! El desquite que pretenden algunos personajes por sus vergonzosas circunstancias de salida es tan detestable como todo lo que hacían ocultos en el chat.

Hay que mantener la fe en las instituciones de gobierno. La gente buena es mucha, muchísima más. Puerto Rico saldrá adelante. El tiempo malo pasa, de hecho, le queda poco", concluyó por comunicación en Facebook.

Pendiente a Telemundopr para la actualización de esta noticia.

Mira aquí nuestra programación en vivo.

Mantente informado con Telemundopr.com