“Bandida de las donas” salta a la fama por hurto viral

El robo de una dona en un conocido establecimiento en Fort Worth, Texas, se ha vuelto viral en redes sociales ya que quedó captado en video.

Hurts Donut publicó en su página de Facebook que fueron víctimas de un hurt and run (un daño y fuga) en referencia a un hit and run (chocar y huir), término que usa la policía cuando un automovilista choca contra algo a alguien y escapa del lugar.

El video, que ha sido compartido cientos de miles de veces, muestra a una mujer que se pasa por detrás del mostrador, mete la mano y saca una dona color rosa, y sale huyendo del establecimiento.

Pero pareciera que el asunto es más divertido que serio porque escribieron con ironía: ''We donut (do not) know her identity'' (no conocemos su identidad). Por lo que ofrecen una dona gratis a quien logre identificarla.