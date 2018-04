Rodríguez Ruiz multado por llevar pleito judicial sin mérito

Una multa de mil dólares fue el resultado del pleito judicial que presentó el exrepresentante novoprogresista, Ramón Luis Rodríguez Ruiz por presentar un juicio sin mérito, según se desprende de la sentencia emitida el martes, por la jueza Lauracelis Roques Arroyo.

“Este Tribunal desestima con perjuicio el presente recurso y, en virtud de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, se impone a la parte demandante y a su representación legal una sanción económica por 1,000.00 dólares (a) cada uno. Esto es, 1,000.00 dólares al licenciado Rubén Nigaglioni Mignucci, 1,000.00 dólares al licenciado Luis Noel Rodríguez Ruiz y 1,000.00 dólares a Rodríguez Ruiz”, reza la sentencia de cuatro páginas.

Conoce a las aspirantes en llenar la silla de Ramón Rodríguez

Con esta desestimación, finaliza el intento del exrepresentante de ocupar el escaño en la Cámara baja por el distrito 27, silla que ocupó hasta el pasado 15 de febrero.

En la sentencia la juez indicó en síntesis que el exlegislador acudió al máximo foro judicial y al no tener una sentencia satisfactoria, cuando el Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar el Mandamus, los abogados de Rodríguez Ruiz acudieron a un tribunal de menor jerarquía a intentar conseguir lo que el Alto foro no concedió.

Aspirantes que buscan ocupar el escaño de Ramón Luis Rodríguez

“Este Tribunal no puede avalar dicho proceder. Es por ello, que en el ejercicio de nuestro poder inherente de supervisar la conducta de los abogados y abogadas que postulan ante sí, en virtud de la Regla 9.2 y 9.3 de Procedimiento Civil, así como en consideración a, los Cánones 17 y 35 de Ética Profesional, este Tribunal se ve obligado a imponer sanciones económicas a la representación legal de la parte demandante y a la parte demandante también. Este Tribunal no puede quedarse de brazos cruzados ante la presentación de un recurso que oculta el verdadero tracto procesal de un caso.11 Máxime cuando el mismo tiene consecuencias jurídicas sobre el asunto a atenderse y pudo conllevar la intervención de un tribunal de inferior jerarquía en un asunto ya resuelto por nuestro más Alto Foro”, expresó la jueza Roques Arroyo.

Rodríguez Ruiz perdió su escaño legislativo luego de ser revelado que éste, supuestamente agredió a su empleada, Soniel Torres Suárez.