Rosselló: "le daré un puño en la boca al bully”

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, advirtió este jueves que no permitirá que los funcionarios de su gobierno sean víctimas de bullying por parte de la Casa Blanca.

“Si el bully se acerca, le daré un puño en la boca al bully”, dijo Rosselló en una entrevista con CNN.

Según la cadena, asesores de Rosselló denunciaron que el miércoles, durante un encuentro “tenso” en Casa Blanca, altos oficiales les advirtieron que estaban presionando demasiado para conseguir una reunión con el presidente Donald Trump, quien ha rechazado reunirse con Rosselló para discutir los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán María.

Según se informó, el asesor de Casa Blanca, Peter Navarro, amenazó a funcionarios de Puerto Rico.

“Su gobernador la está cag****”, supuestamente dijo Navarro.

El presidente Trump dijo el martes que Puerto Rico ya recibió "demasiados fondos" para su reconstrucción tras el huracán María.

Ante dichas declaraciones, el gobernador reaccionó por una carta, donde aseguró que los fondos recibidos para recontruir el País se han administrado "transparentemente". El Ejecutivo también pidió a Trump "basta con los insultos".

Lee la carta completa a continuación:

“Los comentarios atribuidos a Donald Trump hoy por los senadores de su propio partido están por debajo de la dignidad de un presidente en funciones de los Estados Unidos. Siguen careciendo de empatía, son irresponsables, lamentables y, sobre todo, injustificadas.

Quiero ser muy claro: ni un solo dólar federal se ha utilizado para hacer pagos de deuda. Esta ha sido la recuperación más transparente en la historia de los Estados Unidos, brindando acceso y colaboración sin precedentes con agencias federales. De hecho, ayer mismo llegamos a un acuerdo con FEMA sobre la transición de las responsabilidades para el reembolso de los fondos de recuperación. Un acuerdo basado en el reconocimiento por parte del gobierno federal de que de hecho se establecen controles fiscales apropiados.

Solo puedo asumir que Trump está recibiendo información engañosa de su propio personal. He hecho varias solicitudes para reunirme con el presidente para hablar sobre la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, pero hasta el día de hoy no hemos recibido una confirmación o una fecha, a pesar de que Trump me dijo que nos reuniríamos después de su visita a Vietnam a principio de año.

Invito al presidente a que deje de escuchar los consejos ignorantes y completamente equivocados. En su lugar, debería venir a Puerto Rico para escuchar de primera mano a la gente en el terreno. Lo invito a poner todos los recursos a su disposición para ayudar a los estadounidenses en Puerto Rico, como lo hizo para Texas y Alabama. Ni más ni menos.

Por supuesto, hoy el mundo sabe la desagradable verdad de que Puerto Rico es un territorio colonial de los Estados Unidos y somos conscientes de las deficiencias democráticas que padecemos: no se nos permite votar por nuestro presidente ni tener representación con voto en el Congreso. Aun cuando hemos pedido democráticamente la estadidad dos veces en los últimos siete años, el gobierno federal ha retrasado su responsabilidad de actuar.

Personas de todo el país y del mundo han sido testigos de las desigualdades que enfrentan los estadounidenses en la isla. La respuesta federal y su tratamiento durante estos últimos meses después del huracán María es una clara evidencia de nuestra ciudadanía de segunda clase.

Señor presidente: Basta con los insultos y las caracterizaciones erróneas degradantes. No somos tus adversarios políticos; somos tus ciudadanos.

No estamos pidiendo nada más que cualquier otro estado de los Estados Unidos que haya recibido. Simplemente estamos pidiendo igualdad”, finalizó Rosselló.

