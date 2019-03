Rosselló cataloga de "metáfora" sus expresiones a Trump

Más Videos (1 of 9)

El gobernador Ricardo Rosselló catalogó este viernes, entra la mañana, de "metáfora" las expresiones que hizo ayer, jueves, sobre que “golpearía al ‘bully’ en la boca”, refiriéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Estas palabras se deben tomar como metáfora de cómo se siente Puerto Rico. Es una frase: 'punch the bully in the mouth'. Es decir, que uno enfrenta la injusticia o los retos de frente", dijo en entrevista con "Un Nuevo Día", programa de la cadena Telemundo.

"Establecí que mi mecanismo favorito es la diplomacia... pero tampoco voy a permitir que se abuse y/o que se trate como ciudadano de segunda clase a los puerriqueños", agregó.

La tensión entre Rosselló y Trump por la ayuda destinada a Puerto Rico tras el devastador huracán María escaló este jueves, cuando el gobernador dijo -en entrevista con CNN- "si el 'bully' se acerca, le pegaré en la boca".

