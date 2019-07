Rosselló defiende empuje político de Llerandi

Más Videos (1 of 9)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, pidió el lunes una pausa a quienes se dedican a “mancillar” reputaciones, esto, cuando una radioemisora informó que supuestamente, el secretario de la Gobernación Ricardo Llerandi Cruz realizaba gestiones políticas.

“Eso fue fuera de horas laborables”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Simplemente yo creo que, nos debe dar una pista de todos lo que estamos viendo, debe decir, pausa. Ok. Pausa antes de saltar a conclusiones y de tratar de mancillar reputaciones de gente íntegra y trabajadora como lo es Ricardo Llerandi. Ricardo Llerandi cuenta con mi confianza”, añadió el gobernador.

Al ser cuestionado sobre el mismo asunto, el mandatario contestó “si quieren que los secretaros no participen en actividades políticas como en el caso de el secretario de Educación o el secretario de Hacienda, pues entonces, vamos a legislarlo, vamos a convertirlo en ley. Pero no vengan a imponer un criterio y vengan a señalarlo como un acto malicioso cuando no lo es”.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, informó que radicó una querella contra el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz por supuestamente solicitar donativos políticos a jefes de agencias, servidores públicos y contratistas del gobierno.

Además, Torres informó que le solicitó a la directora de Ética Gubernamental que investigue estas acciones.

“La directora de Ética debe investigar este incidente y fijar las responsabilidades correspondientes”, dijo Torres en declaraciones escritas.

“Es inaceptable que la administración de Rosselló continúe utilizando todo el poder del gobierno para adelantar su agenda político partidista y presionen a los funcionarios y contratistas para que aporten dinero al PNP. Además, la explicación de Llerandi deja más dudas y preguntas que respuestas”, precisó Torres.

