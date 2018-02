Rosselló dice que desconocía de chat en Whatsapp

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes que nadie le alertó sobre la participación del suspendido juez Rafael Ramos Sáenz en una aplicación de mensajería, previo a nominarlo como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

“Yo no sabía del chat. No tengo (la aplicación de) Whatssap y nadie me había dicho nada sobre eso", dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Rosselló Nevares rechazó además tomar medidas cautelares con los empleados de su gobierno mencionados como participantes del grupo de mensajería.

“¿Cuántos de ustedes están en algún chat de Whatsapp de Telegram? ¿Ustedes saben cómo es que funciona que de momento alguien te añadió en un chat en el que hay 100 personas y ni tan siquiera uno revisa? De lo que estamos hablando es de una serie de personas que están en un chat que los pudieron haber puesto y que tal vez no vieron una instancia donde alguien evidente pone algo y comete un error", mencionó.

“Tratar de sacar de función a funcionarios que están trabajando que no hay una imputación directa y que ya se han sometido al proceso voluntariamente, para mí lo que hace es retrasar el trabajo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico", añadió.

El primer ejecutivo sostuvo que, si la investigación que realiza el Departamento de Justicia tiene base para tomar acciones concretas contra alguno de los mencionados, “eso es otra historia".

“Pero estamos hablando de una serie de alegaciones donde no hay claridad y donde se ha tomado la determinación de que esto lo trabajen los foros pertinentes lo más rápido posible", expresó.

Luego de que el senador Aníbal José Torres revelara que el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Rafael Ramos Sáenz discutió en el chat que supuestamente administra la secretaria asociada de la Gobernación, Itzá García los pormenores de un caso índole electoral, el también juez renunció a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Además, fue suspendido de sus funciones como juez, en lo que culmina una investigación que realiza la Oficina de la Administración de los Tribunales.

