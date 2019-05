El gobernador Ricardo Rosselló Nevares defendió nuevamente el lunes, la adquisición de drones, supuestamente a un costo de $500 cada unido.

“Si no fui claro la primera vez, lo quiero dejar claro ahora. Decir que esto y minimizar esto un asunto de que eran 500 dólares por drones es simplemente una tergiversación exagerada de los eventos que han ocurrido. Máxime, cuando se llevó a cabo el proceso a nivel federal y el que lo está usando a sabiendas de esto, lo está usando por demagogia”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Nosotros llevamos a cabo un proceso con las estipulaciones del gobierno federal. El próximo postor más barato era 400 mil dólares más caro que este y ante las imputaciones de hoy, que surgen a base de una premisa herrada de una pregunta de que FEMA no va a pagar por esto, pues claro que FEMA no va a pagar por esto, porque no es FEMA quien lo está pagando, es el Federal Highway Administration (FHWA), que está pagando por esto”, añadió.

“Yo espero que no se trate de utilizar estos eventos para demostrar que hay obra allá afuera. Porque los drones, ni las vallas, y los signs (letreros) lo que demuestra es que se está construyendo. Que no usemos este momento de manera tergiversada para cambiar la percepción de lo que se está haciendo allá afuera que es reconstruir a Puerto Rico”, dijo el mandatario.

Cuestionado sobre el monto de cada dron, el gobernador contestó que “todo tiene que ser en paquete”.

Sostuvo que la FHWA para pagar el 100 por ciento del costo, se tuvo que comprar de esa manera.

Las expresiones del gobernador se dieron posterior a una conferencia de prensa para anunciar el inicio de construcción de proyecto dirigido al turismo médico en Dorado.