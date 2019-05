Rosselló establece enmiendas al presupuesto

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el jueves sobre las enmiendas al presupuesto que se enviará a la Junta de Supervisión Fiscal, a fin de “cumplir con el objetivo de política pública y ser fiscalmente razonables”.

Los aumentos llevan el presupuesto revisado a 9,624 millones de dólares.

“Ahora con este presupuesto, con el dinero que se tiene y que no se tenía en previos años, vamos a poder cumplir con los objetivos de una mejor sociedad y edificar un nuevo Puerto Rico”, sostuvo el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares agregó que “hubo unas peticiones de reducciones que se llevaron a cabo, mientras se cumple con el deber ministerial de garantizar la política pública del Gobierno”.

Informó que en el presupuesto revisado no se alteran los aumentos a los policías, bomberos y maestros, entre otros; y se mantiene el compromiso de defender las pensiones de los jubilados.

No obstante, el primer ejecutivo informó que sí se ha trabajo para reducir presupuesto en algunas áreas, como es la reducción de casi 100 millones de dólares en nómina.

El primer mandatario recordó que “nuestra administración ha podido reducir en sobre 20 por ciento el gasto a nómina con acciones como la transición voluntaria. Continuaremos ese panorama, a fin de lograr nuestros objetivos fiscales”.

También se solicitó una reducción a los gastos operacionales de 351 millones de dólares; una reducción de 43 millones de dólares para gastos de capital; y una reducción de 30 por ciento de una reserva que tenía la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Por otro lado, Rosselló Nevares indicó que hay una serie de elementos que se ha determinado importante añadir; entre estas, un aumento al seguro social, lo que representa unos 48 millones de dólares.

Informó que ya se está trabajando una medida legislativa a fin de otorgar ese seguro social tanto a los policías como a otros grupos que no se benefician del mismo en este momento.

Asimismo, el gobernador recordó la ley que recientemente firmó para dar alivio a los municipios sobre los pagos de pensiones del Pay As You Go y de la Administración de Seguros de Salud (ASES).

El monto para el Pay Go será de 166 millones de dólares y para ASES será de 120 millones de dólares; esto se añade al nuevo presupuesto.

Por otro lado y como parte de las prioridades de la Administración Rosselló Nevares, se informó que habrá un aumento de 262 millones de dólares para el Departamento de Educación.

El primer ejecutivo explicó que “aunque la aspiración había sido llegar a un aumento de 400 millones de dólares, en esta ocasión justificamos las partidas para poder asegurarnos de que los vales educativos se puedan llevar a cabo y que la transportación cuente con los recursos suficientes, entre otras iniciativas de desarrollo para el aprendizaje de los estudiantes de la corriente regular y de Educación Especial”.

Rosselló Nevares reiteró que las peticiones de reducción se han acogido. No obstante, señaló que hay una serie de áreas prioritarias, como la educación, que se han implementado y que se ha establecido que se deben salvaguardar.

“Este es un presupuesto a base de política pública. Vamos a poder seguir los pasos de cumplimiento con un compromiso de transparencia. Si nos comprometemos con el Pueblo de Puerto Rico a llevar a cabo una iniciativa, se tiene que constatar al final de la trayectoria que se ejecutó”, concluyó el gobernador.

