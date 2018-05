Giuliani: Trump reembolsó dinero pagado a actriz porno

Más Videos (1 of 9)

WASHINGTON — En una sorprendente revelación, el nuevo abogado de Donald Trump dijo que el mandatario le reembolsó a su abogado personal los 130,000 dólares que éste le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su amorío con el presidente, con lo que contradijo las afirmaciones anteriores de Trump.

Durante una presentación en el canal Fox News, Rudolph Giuliani, el nuevo abogado de Trump, dijo que el dinero había sido “canalizado... a través de la firma de abogados y el presidente lo reembolsó”.

Al preguntársele si Trump sabía acerca del trato, Giuliani respondió: “Él no sabía los detalles del mismo, hasta donde yo sé. Pero sí estaba al tanto del acuerdo en general, que Michael atendería cosas como esta, de la misma forma en que yo me encargo de este tipo de cosas para mis clientes. No los molesto con cada cosa que surge. Estas son personas ocupadas”.

Hace varias semanas, Trump les dijo a los reporteros que no estaba al tanto del pago de 130.000 dólares a Daniels como parte del acuerdo para que no hablara del tema que ella firmó pocos días antes de los comicios de 2016.

Cuando se le preguntó en el avión presidencial si él sabía sobre el pago, Trump respondió tajante: “No”. El mandatario dijo también que no sabía por qué Cohen había hecho el pago ni dónde obtuvo el dinero.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.

Giuliani, que se integró al equipo de asesores legales de Trump el mes pasado, dijo que el presidente le reembolsó a Cohen a lo largo de varios meses, e indicó que los pagos continuaron al menos hasta la transición con el gobierno de Barack Obama, si no es que incluso ya en la presidencia de Trump.

Dijo también que el pago “resultará ser totalmente legal” porque “ese dinero no era dinero de campaña”.

Michael Avenatti, el abogado de Daniels, consideró que la declaración es “una revelación sorprendente”.

“Es evidente que el señor Trump ha participado en un delito grave y debe haber consecuencias serias para su conducta y sus mentiras y engaños al pueblo estadounidense”, afirmó.

Giuliani hizo las declaraciones a Sean Hannity, conductor de Fox, que también está vinculado con el caso. Recientemente se dio a conocer en la corte que Hannity es uno de los clientes de Cohen. El conductor ha dicho que sus tratos personales con el abogado giran en torno a asesoría sobre bienes raíces, y dijo que el asunto “nunca se elevó a ningún nivel en el que yo necesitara decirle a alguien que le estaba haciendo preguntas”.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dice que tuvo un encuentro sexual con Trump en 2006 y le pagaron para que no lo revelara como parte de un acuerdo que ahora trata de invalidar. También presentó una demanda por difamación contra el mandatario.

La Casa Blanca ha dicho que Trump niega haber sostenido una relación con Daniels.

El pago de Cohen a la actriz en las semanas previas a las elecciones presidenciales podría ser presentado como una contribución ilegal, pero no si él actuó a petición del mandatario y con su dinero.

Cohen se encuentra bajo creciente presión legal. Enfrenta una investigación penal en Nueva York, y agentes del FBI allanaron su casa y su oficina hace varias semanas. El FBI buscaba registros sobre su acuerdo con Daniels para que guardara silencio.

La demanda de Daniels sobre el acuerdo ha sido postergada, ya que el juez dijo que había una pesquisa penal en curso.