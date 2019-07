“Invasión” de saltamontes se puede ver desde el espacio

Algunos hoteles apagaron sus luces para no atraer a los insectos.

“Lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas” podría aplicar a muchas cosas, pero la reciente “invasión” de saltamontes no es una de ellas, ya que pronto continuarán su migración hacia el norte.

Los miles de saltamontes descendieron sobre la ciudad de Las Vegas el pasado jueves y se espera que continúen disfrutando de las luces ultravioletas por unas “dos o tres semanas”, según el entomólogo del estado de Nevada, Jeff Knight.

El Servicio Nacional de Las Vegas compartió una imagen en su cuenta de Twitter que muestra una mancha sobre varias ciudades de Nevada. “Algunos de ustedes han estado preguntando sobre as imágenes de radar las últimas noches en #Vegas. El análisis de radar sugiere que la mayoría de estos ecos son objetivos biológicos. Esto generalmente incluye pájaros, murciélagos e insectos, y muy probablemente en nuestro caso: Saltamontes”.

La migración se atribuye al clima húmedo de hace varios meses. Esta año, el estado de Nevada ha registrado más de 10 pulgadas de lluvia, lo que es ya considerado el doble del promedio anual de menos de 4.2 pulgadas.

Saltamontes "atacan" Las Vegas

Un experto dice la razón por la que estos animales se presentan en el valle de Las Vegas. (Publicado hace 2 horas)

Knight dijo a los periodistas el jueves que la cantidad de saltamontes adultos que viajan es inusual, pero no representan algún peligro.

De acuerdo al especialista, los insectos no transmiten enfermedades, no muerden y probablemente no dañarán el patio de nadie antes de que se vayan.

Saltamontes "invaden" de repente una ciudad de EEUU

Expertos dicen que solo están de pasada y pronto se dejarán de ver en el valle de Las Vegas. (Publicado viernes 26 de julio de 2019)

También advirtió que generalmente se sienten atraídos por las fuentes de luz ultravioleta. “Más que todo es una molestia”, afirmó.

Knight recuerda varias migraciones similares en sus más de 30 años en el Departamento de Agricultura del estado, incluida una hace unos seis o siete años.