Se escribe con bronce la historia del poomsae puertorriqueño en Lima

Después de las lágrimas, viene la alegría. El equipo de Puerto Rico en poomsae, Arelis Medina, Fabiola Ruiz, Bryan Ribera, Luis Colón y Miguel Rivera, se unieron en solidaridad y entrega para finalizar este domingo con medalla de bronce la competencia de poomsae en taekwondo de los Juegos Panamericanos 2019 en Lima, Perú.

Ollin Medina, entrenadora mexicana destacada con Puerto Rico y única latina en el equipo de demostraciones de poomsae de la Federación Mundial de Taekwondo, expresó que “estamos muy contentos. Veníamos por esa medalla. Con esa mentalidad. Los chicos salieron a darlo todo por su país. El trabajo se vio realizado. Estamos muy emocionados por hacer historia para Puerto Rico y para el poomsae en el continente americano”.

El poomsae debutó como disciplina en el programa deportivo olímpico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Fue dicha disciplina que le dio la primera medalla a Puerto Rico en tierras colombianas. En Lima compitieron el sábado en individual Arelis Medina quedando en la quita posición y Luis Colón para un sexto lugar. En pareja mixto Fabiola Ruiz y Miguel Ribera finalizaron en la mañana del domingo en la sexta posición. No obstante, no fue impedimento para enfocarse y ostentar el bronce.

Fabiola estaba emocionada. Sonriente. Gritando “lo logramos”. La joven de 18 años comentó “estoy súper emocionada, súper contenta. Lo que trabajamos se logró. De verdad que estoy súper orgullosa de mi equipo, de lo que logramos. La felicidad no nos cabe, porque esto es grande”.

Por su parte, Luis Colón estuvo pensando las palabras para describir el momento que vivía con el equipo, ya que la emoción lo invadía. “Nosotros desde el día de ayer sufrimos un poco de dolor, porque esperábamos que Arelis se llevara la medalla y nos jugaron un poquito sucio ahí. Hoy (domingo) nos levantamos con ganas de darlo todo. Con ganas de esa medalla y coger lo que era nuestro”, destacó el deportista de 22 años.

Puerto Rico obtuvo el tercer lugar con 7.000 puntos. El oro se lo llevó Estados Unidos con 7.240 y la presea de plata es de Canadá con puntuación de 7.120.

“Gracias Puerto Rico por darnos el apoyo que nos faltaba. Ayer (sábado) no fue un día tan bueno para mí. En realidad, yo esperaba con muchas ansias esta medalla. Solamente puedo decir muchas gracias. Estoy súper orgullosa de poner a Puerto Rico bien en alto y representarlo dignamente”, indicó Arelis Medina, la primera medallista de poomsae en Barranquilla 2018.

“El apoyo de mis compañeros, para mí, fue algo grande, porque yo estaba destruida ayer, porque esperaba mucho esa medalla (individual) y se me quedó en un empate con Ecuador. De verdad estuve bien destruida, pero ellos, mi equipo, siempre han estado ahí. Ellos me dijeron que hoy iba a ser un nuevo día. Me tuve que quitar esas malas vibras de la mente y seguir adelante con la actuación que tuvimos”, añadió la taekwondoista de 20 años.

Mientras, Bryan Rivera le dedicó su medalla a su familia en Arecibo, al equipo y a Puerto Rico. “Estamos muy emocionado. Esta medalla es para Puerto Rico que luego de tantas pruebas estamos de pie. Puerto Rico disfruten nuestros logros”, especificó el arecibeño.

Miguel Rivera también estaba contagiado de la emoción de sus compañeros. “Es un sueño hecho realidad. Me lastimé y todo eso. Estoy súper contento. Es bien satisfactorio el resultado. Esto es para mi pueblo. Corozal, en nuestro pueblo tenemos talento. Todo esto es por Puerto Rico. A mi familia que los amo”.

De esta manera Puerto Rico cierra su actuación en poomsae panamericana. Faltan cuatro atletas de la modalidad de combate por competir. Hoy, domingo, competirá Jorge Hernández en la división -68 kilos. El lunes cerra la participación Crystal Weeks en +67, Elvis Barbosa en -80 kilos y Juan B. Álvarez en +80.