“Se están matando entre sí” por puntos de drogas en Fajardo

El coronel Juan Rodríguez Dávila, comandante de área de Fajardo, confirmó este lunes que las 14 muertes -que han ocurrido en ese pueblo hasta la fecha-son resultado de una guerra por el control del trasiego de drogas.

“Ciertamente, han habido unos incidentes violentos y eso obedece precisamente a un sector específico en el área de Fajardo, donde ubican dos residenciales, el Residencial Pedro Rosario Nieves y el Valle Puerto Real. Estos dos residenciales están en la lucha por el control de los narcóticos, toda vez que la Policía ha desarticulado los principales líderes de esas organizaciones. Eso, como siempre hemos mencionado, tiene secuela y ellos en la lucha del poder por estos puntos, han comenzado a cometer este tipo de delito”, dijo Rodríguez Dávila en entrevista radial (WKAQ).

Según informó la Policía, el asesinato más reciente fue reportado el día de Viernes Santo en la placita Simón Bolívar en el mencionado pueblo del este. Allí fue ultimado Jesús Llanos Lebrón, quien poseía expediente criminal por violación a la Ley de Armas y Secuestro.

“La persona que mataron el Viernes Santo nosotros lo habíamos detenido. Apenas había salido por el delito de escalamiento. Tenía un record extenso. El miércoles, lo logramos arrestar pero no lo pudimos vincular a un vehículo que había estado envuelto con el asesinato del lunes. No se puede vincular porque no estaba en el vehículo hurtado… No son personas inocentes las que están cayendo (asesinados). Son personas que están en el bajo mundo delinquiendo”, detalló.

“Las personas que están cayendo son personas que están delinquiendo. La persona que fallece el día 15 (de abril) tenía record de 2007, 2008 y 2012 fue convicto por sustancias y por armas. Se están matando entre sí. Cuando miras a ver dentro de estos dos residenciales están estas muertes prácticamente y la periferia que le comprende que es la barriada Quebrada Vuelta, la urbanización Rafael Bermúdez, todo esto colinda con los residenciales”, agregó.

Aseguró que la Policía ha estado atendiendo el asunto y que han desarticulado varias organizaciones. Asimismo, dijo que se han ocupado sobre 10 rifles de alto poder, así como cerca de 30 armas y una cantidad de municiones. Asimismo, se produjeron varios arrestos y la ocupación de chalecos antibalas.

No obstante, Rodríguez Dávila indicó que las autoridades federales también han asumido partes en estos casos.

