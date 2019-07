Se pierden $2.5 millones por cancelaciones de cruceros

Más Videos (1 of 9)

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo (CTPR), Carla Campos, informó el sábado que el impacto económico de las paradas de cruceros canceladas hasta la fecha se podría estimar en alrededor de $2.5 millones, producto del gasto de aproximadamente 15,000 pasajeros.

Las cancelaciones son como consecuencia de las manifestaciones contra la insistencia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de permanecer en el puesto, a pesar de los múltiples pedidos de renuncia.

Campos convocó en la mañana del sábado a una reunión interagencial para coordinar la logística de las operaciones en el puerto de San Juan de los cruceros “Freedom of the Seas” de Royal Caribbean y el “Carnival Fascination” de Carnival Cruise Lines, los cuales mantienen sus salidas de ‘homeport’ (o puerto base), mañana domingo, desde Puerto Rico.

En la reunión participaron representantes de la Guardia Costanera, el Servicio de Parques Nacionales, la Autoridad de Puertos, el Negociado de Transportación y Servicios Públicos, la Policía de PR, Manejo de Emergencias y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“De estos cruceros desembarcarán unos 7,000 pasajeros que llegarán de una semana de travesía y continuarán hasta su destino final, sea en la Isla o vía aérea. Mientras, una cantidad similar de cruceristas los abordarán para comenzar la ruta correspondiente. Esto generará un impacto económico de $1.3 millones", afirmó Campos.

"Durante las pasadas dos semanas nos hemos mantenido atentos y en constante conversación con las líneas de cruceros para coordinación de las paradas programadas. Tanto las líneas de cruceros como la Compañía de Turismo buscan mantener la mayor cantidad de paradas posibles mientras que a su vez velamos por la seguridad y experiencia del visitante en el destino”, agregó.

Al mismo tiempo, la titular de la CTPR informó que las compañías MSC y Royal Caribbean cancelaron las paradas de tránsito de los cruceros “MSC Seaside” y “Celebrity Equinox”, respectivamente, del próximo lunes 22 de julio, fecha en que se ha anunciado un paro nacional. Ambos cruceros tenían pautado llegar en horas de la tarde y salir de San Juan a las 10:00pm y 1:00am, respectivamente.

Las líneas de cruceros cancelaron dichas paradas puesto que las empresas locales que mantienen acuerdos para brindar los servicios de excursiones cancelaron la mayoría de las excursiones programadas. De igual modo, las líneas expresaron preocupación por las manifestaciones que pudiesen generarse en el Viejo San Juan en horas de la noche.

El impacto económico que se devengaría de la llegada del “MSC Seaside” se estima en $439,000 y del “Celebrity Equinox” en $311,000.

Mencionó que en los casos de las cancelaciones de la semana pasada, la CTPR ha ofrecido diversas alternativas a las líneas de cruceros en un intento de que lleguen a la Isla.

Por ejemplo, el Muelle Panamericano se le ha estado presentando como alternativa a la líneas de cruceros. La profundidad del muelle se extiende a 32 pies, aproximadamente. Las grandes embarcaciones que atracan en los muelles 3 y 4 requieren de aproximadamente 34 pies de profundidad por el calado de la misma. Así las cosas, la alternativa no es viable para algunas de las embarcaciones que han experimentado cancelaciones.

En cuanto a la opción de atracar en el puerto de Ponce, se evalúa la factibilidad de los itinerarios. La mayoría de los cruceros que llegan al puerto de San Juan zarpan desde Miami donde abordan sus pasajeros, y luego llegan a la Isla en horas de la tarde de su tercer día de navegación. Desviarse a Ponce implicaría que arribarían en la noche (entre 7:00pm y 9:00pm) y tendría que zarpar de madrugada (entre 1:00am y 2:00am) para llegar a su próximo destino en la mañana siguiente. Por ende, esta no ha sido una alternativa factible para tres de las cuatro embarcaciones que han cancelado sus paradas, incluyendo el “Harmony of the Seas” (la semana pasada), ni para el “MSC Seaside” y el “Celebrity Equinox” (el próximo lunes).

También, por información que ha recibido la CTPR, hoy llegaría al puerto de Ponce un barco de carga (cemento) que permanecería una semana, inhabilitándolo así el lugar para que lleguen cruceros.

“Aún no se han reportado cancelaciones para las paradas de tránsito programadas para el resto de la semana. La CTPR se mantiene en constante contacto con las líneas evaluando caso por caso y procurando salvaguardar todos los aspectos relacionados a la experiencia del visitantes”, agregó la directora ejecutiva de la CTPR.

En perspectiva

La pasada semana salieron a relucir unas 889 páginas de un controversial chat entre el Primer Mandatario y altos funcionarios gubernamental. El contenido de este ha generado gran indignacion por parte de ciudadanos en la Isla.

Tras dicho hecho, el Ejecutivo anunció que la MAYORÍA de los involucrados en esta controversia renunciaron a sus posiciones en el gobierno.

Sin embargo, Rosselló le solicitó al secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, que no renuncien a sus cargos, además, se él aferró a su silla.

