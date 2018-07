Se revela grabación secreta de Trump con su abogado

Más Videos (1 of 9)

El presidente Donald Trump fue grabado por su abogado personal mientras discutía comprar los derechos de la historia de una exmodelo de la revista Playboy sobre una aventura que ella afirma mantuvo con él, y en un momento se escucha al hoy mandatario decir: “Paga en efectivo”.

El audio, grabado en secreto en 2016, fue provisto a la cadena CNN por Lanny Davis, quien representa al exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, y fue transmitido en la tarde del martes.

La conversación entre Trump y Cohen llega semanas después de que la compañía matriz del National Enquirer llegó a un acuerdo para pagarle $150,000 a la exmodelo de Playboy Karen McDougal por su historia del supuesto amorío ocurrido en 2006, que nunca se publicó. Trump niega que la aventura hubiera ocurrido.

Cohen se escucha en la grabación diciendo que necesitaba comenzar una compañía “para transferir toda la información sobre nuestro amigo David”, en una posible referencia a David Pecker, amigo de Trump y presidente de la compañía matriz del National Enquirer, American Media Inc.

Cuando Cohen comienza a discutir el financiamiento, Trump interrumpe y dice: “¿Qué financiamiento?”.

“Tendremos que pagar”, contestó Cohen.

Aunque el sonido no es claro, Trump se escucha diciendo “paga en efectivo”, y Cohen responde de inmediato “no, no”. Luego, Trump se escucha diciendo “cheque”.

La semana pasada, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, dijo que la grabación probaría que “el presidente dijo que tenía hacerse correctamente y con un cheque”.

Giuliani proveyó a CNN una transcripción de que Trump le dijo a Cohen: “No pagues con efectivo… cheque”.

“La transcripción que entregamos a CNN refleja de modo correcto la conversación grabada”, afirmó Giuliani a la AP.

“Escucha la cinta. Donald Trump no está sorprendido de que se esté pagando dinero sobre alguien de nombre Karen McDougal”, dijo Davis, por su parte, en entrevista con CNN.

Davis dijo que su cliente, quien está bajo investigación por oficiales federales en Nueva York, “ha sido menospreciado e insultado y le han dicho todo tipo de cosas”.

“Él tiene la verdad de su lado y seguirá diciendo la verdad”, agregó Davis.

El pago a American Media Inc. efectivamente silenció a McDougal durante la elección, aunque días antes se revelaron detalles del acuerdo en The Wall Street Journal. En ese momento, un portavoz de Trump dijo que su campaña no tenía “conocimiento de nada de esto”.