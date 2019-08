Viral búsqueda de billete de $50 que le dieron sus abuelos

Cuando Ryan Dubray recibió un billete de $50 de sus abuelos porque ingresó a la universidad y para que lo usara en caso de emergencia, nunca soñó que se lo gastaría en un peaje, más de dos décadas después.

Los abuelos de Dubray, Leo y Anna May, le dieron el dinero para que pudiera encontrar el camino a casa en caso de un imprevisto. Lo firmaron y Dubray lo guardó en su billetera, por si acaso.

"Llevaba a mis abuelos conmigo a todas partes y era como si siempre estuvieran allí en caso de que alguna vez me metiera en problemas", dijo DuBray.

Se mantuvo alejado de los problemas durante 21 años, sin necesidad de utilizar el fondo de emergencia. Sus abuelos pedirían verlo cuando se encontraran con su nieto y sus firmas eran el medio para verificar que no lo había cambiado por otro billete.

“Sentí que si alguna vez tuviera que gastarlo, ese sería el punto más bajo de mi vida y estaría sumido en la desesperación o estaría en muchos problemas y sería una situación de vida o muerte", agregó.

Fue ese nivel de apego que Dubray tenía a los $50 lo que hace que lo que le sucedió sea mucho inesperado, dice. Dubray conducía de regreso a su casa de Massachusetts con su familia luego de unas vacaciones en Myrtle Beach cuando llegó a una serie de peajes, incluido el cargo de $15 en el puente George Washington.

Rápidamente se dio cuenta de que no le quedaba dinero en efectivo, excepto el billete de $50 de sus abuelos. Después de tomarle algunas fotos, Dubray entregó el dinero al cobrador de peajes.

"Realmente no se me ocurrió que alguna vez tendría que gastarlo", admitió Dubray. “Supongo que lo di por sentado. Y una vez que desapareció me puse muy triste".

Cuando llegó a casa, compartió la historia en Facebook, diciendo que si alguien lo encuentra, la intercambiará felizmente por otro billete, más intereses.

Pero no esperaba obtener el auge que tuvo en las redes sociales: con cientos de miles de personas compartiendo su historia en todo el país e incluso en todo el mundo, extraños se comprometieron a estar atentos a ese papel con valor sentimental. Casi medio millón de "shares" hasta este jueves por la tarde.

“Fue sorprendente. No esperaba este tipo de reacción ", dijo DuBray. Si bien a DuBray, quien dijo que su padre y sus hijos "absolutamente" continuarán con la tradición cuando lleguen a la universidad, les encantaría recuperar el billete, no espera que eso realmente pase.

Su abuela falleció desde que le regaló el dinero hace varios años, pero su abuelo dice que los $50 cumplieron su propósito: ayudó a Ryan a encontrar el camino a casa.