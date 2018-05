Secretario de DTOP ordena cancelar contrato de ''AM Electric''

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Ing. Carlos M. Contreras Aponte, ordenó la cancelación inmediata del contrato que había suscrito con la compañía AM Electric para la reparación de semáforos, tras ser informado de que, en la tarde de ayer, un semáforo en una intersección que había sido trabajado por esta el pasado viernes, se desprendió y cayó al pavimento en la carretera PR-111 en San Sebastián.

El funcionario ordenó, además, una revisión urgente de cada intersección semaforizada, para asegurarse de que ningún otro semáforo esté en un estado que amenace con caerse.

“En primer lugar, resulta inaceptable que un semáforo, y mucho menos un segundo, se desprenda de su toma, poniendo en riesgo la vida y propiedad de nuestra gente. Los trabajos de reparación de semáforos tienen que realizarse bajo los más estrictos estándares de seguridad que, dicho sea de paso, van por encima de la urgencia para que se reparen con prontitud. No voy a tolerar que ningún contratista, por más prisa que pueda tener para completar los trabajos de reparación de semáforos, ponga la seguridad en un segundo plano,” manifestó Contreras Aponte.

“El semáforo que se cayó ayer en la PR-111 de San Sebastián, es uno de los componentes de la intersección con la PR-445 que, según he sido informado, fue trabajada tan reciente como el pasado viernes por la compañía AM Electric. Ya sea que el trabajo de reparación fuese deficiente, provocando que se cayera lo que nosotros conocemos como la cara del semáforo, o que esta estaba a punto de caerse y no tomaron las medidas correctivas cuando fueron el pasado viernes a trabajar en el área, la realidad es que todo apunta a que esta compañía falló, poniendo así en riesgo a las miles de personas que transitan diariamente por esta intersección. Por tal razón, he ordenado la cancelación inmediata de su contrato para la reparación de semáforos,” añadió.

Finalmente, el también director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) explicó que “aunque tan pronto pasó el huracán María nuestras brigadas internas revisaron cada intersección semaforizada para remover aquellos semáforos que pudieran representar un peligro y amenazar con caerse, teniendo en cuenta que ayer se cayó el segundo semáforo en menos de una semana, he ordenado que se haga una segunda revisión a través de todo Puerto Rico. Mientras, le advierto tanto a nuestras brigadas como a los contratistas que realizan los trabajos de reparación de semáforos, que no toleraré ningún error que pueda poner en peligro a los miles de ciudadanos que utilizan nuestras carreteras. Aquel que ponga la prisa por encima de la seguridad, sino que tendrá que responder por su negligencia.”