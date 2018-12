Secretario de Salud gana más de un millón al año por cirugías

El principal responsable de que miles de personas no murieran por el colapso del sistema de salud de Puerto Rico tras el huracán María, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, no cumplió con su deber antes, durante, ni después de la emergencia, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En gran medida la ausencia de Rodríguez Mercado, neurocirujano endovascular de profesión, respondió a que ha estado ejerciendo su práctica médica privada desde que asumió el cargo público en el enero de 2017, según testimonios y documentos revisados por el CPI que apuntan a que su facturación anual por cirugías excede $1 millón. El funcionario no estuvo disponible para contestar las preguntas del CPI, y su patrono en su trabajo de cirujano, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, se negó a proveer copia de la facturación mensual del galeno aduciendo que la información era confidencial.

No obstante, tres compañeros de trabajo entrevistados por separado dijeron que Rodríguez Mercado está constantemente en sala de operaciones debido a la escasez de profesionales como él, así como a la alta demanda de estos subespecialistas en Puerto Rico.

Cruz María Nazario, epidemióloga y catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, señaló que Rodríguez Mercado es un “excelente cirujano”, pero que no tiene preparación en salud pública para atender la salud del país, “y la evidencia está en el desastre que hemos tenido (con el huracán María)”.

La catedrática observó que al Secretario “le ataron las manos” durante la emergencia de María, refiriéndose a Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública, quien, a su entender, acaparó todo el asunto. Luego del paso del huracán, el Secretario de Salud se mantuvo ofreciendo información a la ciudadanía a través de los medios de comunicación por alrededor de una semana. Luego de haber dicho que había muertes que no se estaban registrando oficialmente y comenzaron los cuestionamientos al manejo del Gobierno, Pesquera fue quien comenzó a ofrecer información. Incluso, datos sobre los hospitales y las muertes se comenzaron a controlar por el Departamento de Seguridad Pública (DSP), dejando a Rodríguez Mercado fuera del asunto por completo, al punto de que este ni siquiera comparecía a conferencias de prensa sobre temas de salud pública vinculadas a la emergencia, como el asunto de las muertes vinculadas al huracán.

Nazario criticó que Salud no haya aceptado ni explicado “la razón porque la mayoría de las muertes ocurrieron en los hospitales, CDT´s y asilos, no directamente por los vientos del huracán, sino debido a la falta de preparación de esos centros de salud”, donde se enfrentaron múltiples problemas, incluyendo la falta de oxígeno.

“El Secretario de Salud es el responsable de que los sistemas de salud funcionen. En ese sentido, él pudo haber estado pendiente de que los hospitales hubieran estado preparados (ante el paso del María)”, agregó.

Una fuente del Departamento de Salud (DS) que habló en condición de anonimato para evitar represalias laborales, sostuvo que el Secretario pasa gran parte del tiempo en su práctica como neurocirujano. Además, aseguró que el Secretario nunca se reunió con el personal de la agencia para darles instrucciones previo a la llegada del huracán.

Después de la catástrofe, el Secretario tampoco utilizó a buena parte del personal de la agencia que permanecía “sin taller” en las oficinas centrales mientras la crisis de salud pública agudizaba en todas las regiones, aseguró.

Esta dinámica ocurrió con el aval del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien fue nombrado catedrático auxiliar del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) por Rodríguez Mercado cuando el funcionario era el rector de la institución en el 2012, en un momento en que las plazas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) estaban congeladas por la crisis fiscal. La contratación de Rosselló fue muy criticada entonces porque creó malestar entre los docentes, quienes, por lo general, tienen que esperar años para recibir un contrato de ese tipo.

El galeno dirige simultáneamente el DS y el programa de Neurocirugía Endovascular del RCM. Renunció a su compensación como Secretario de Salud y recibe solo $1 por ese trabajo. Mientras que en el RCM recibe un sueldo base de $104,964 anual, y una facturación promedio de unos $80,000 al mes por las cirugías que realiza en el Centro Médico, según documentos revisados.

Según el Dr. Juan Vigo, director del Departamento de Neurocirugía, como catedrático, el doctor Rodríguez Mercado participa en los programas de entrenamiento clínico en los que ofrece entrenamiento a residentes y programas de internados.

El CPI intentó conocer cómo el Secretario divide su tiempo para cumplir a cabalidad con todos sus compromisos frente a Salud, el RCM y con los pacientes, pero el funcionario no accedió a una entrevista que fue solicitada a través de su portavoz de prensa, Peter Quiñones.

Rodríguez Mercado también alega ser profesor asociado de cirugía en la Uniformed Services University of the Health Sciences desde el 20 de septiembre de 2017, según su cuenta de Facebook. Sin embargo, Sarah Marshalls, oficial de medios de la institución, indicó que solo estuvo un corto periodo como “reserve officer”, no como miembro de la facultad de la universidad.

En Puerto Rico solo hay tres neurocirujanos endovasculares, según confirmó el Recinto de Ciencias Médicas, y Rodríguez Mercado es uno de ellos. Están especializados en tratar pacientes con aneurismas, malformaciones arteriovenosas y derrames cerebrales; además de realizar intervenciones quirúrgicas, tienen que brindarle seguimiento a sus pacientes, explicó el veterano cirujano y exsecretario de Salud, Enrique Vázquez Quintana.

La figura del Secretario de Salud según la Ley Orgánica número 81 del 1912 tiene asignado atender asuntos relacionados a la salud, sanidad y beneficencia pública, incluyendo emergencias de salud pública. Se convierte en la autoridad máxima controlando todo el sistema de salud del país, según explica la agencia en un vídeo sobre sus funciones. Allí mismo se menciona que el Secretario de Salud tiene el deber de coordinar con otras agencias para asegurar, que ante un evento de emergencia, se provean servicios de salud necesarios a la población y trabajar en la reducción del impacto que pueda tener esta situación en el pueblo.

Vázquez Quintana, quien fue Secretario durante la administración del padre del Gobernador, Pedro Rosselló, indicó que las funciones de este puesto son amplias e incluyen aspectos de salud física, social y mental. Además, tiene a su cargo subdivisiones como la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), y el deber de presidir las juntas de directores de las corporaciones públicas relacionadas a la salud como el Centro Médico y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. Supervisa a los jefes de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), la Administración de Seguros de Salud (ASES), el Cuerpo de Emergencias Médicas, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), porque son agencias bajo la sombrilla de Salud.

Un secretario de Salud con las manos ocupadas

Para diciembre de 2016, Rodríguez Mercado indicó en una entrevista radial en WKAQ 580 que le había notificado al Gobernador que no le interesaba recibir salario por ser Secretario de Salud y que deseaba que su contrato por dirigir la agencia fuera por $1, puesto que no podía recibir doble compensación.

“Yo hablé con el gobernador electo y le dije que, si acepto la posición, no quisiera tener doble compensación. Eso no lo dije cuando me nominaron porque no era el momento, pero le dije que no quería ninguna compensación como Secretario de Salud, que no iba a cobrar, que me hiciera un contrato de $1 y que seguía con mi salario de profesor de la Escuela de Medicina y haciendo de vez en cuando los procedimientos (quirúrgicos)”, sostuvo el galeno entonces, y añadió que atendería casos de cirugía “de vez en cuando”.

El nombramiento de Rodríguez Mercado fue presentado ante el Senado el 5 de enero de 2017 y aprobado siete días después. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recomendó la confirmación. En el documento se menciona el historial profesional de Rodríguez Mercado tanto en Puerto Rico como en el ejército, incluyendo su posición actual como Catedrático de Neurocirugía del RCM. Sin embargo, en ningún lugar del documento se indica que Rodríguez Mercado continuaría con sus tareas como profesor en el RCM y neurocirujano mientras estuviera al frente del DS. Para la aprobación del nombramiento de Rodríguez Mercado se realizó un análisis financiero y dos entrevistas a personas que lo conocían, de acuerdo al documento.

Como Catedrático o neurocirujano del RCM, el Secretario se comprometió ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a inhibirse de todo asunto que pueda generar beneficio personal, específicamente los contratos entre el Recinto y el DS, no intervenir en asuntos relacionados con los neurocirujanos del RCM que rinden servicios a ASEM, abstenerse de recomendar al Gobernador candidatos para la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica y abstenerse de participar ante la Junta de Directores de ASES cuando el asunto que se esté discutiendo involucre la neurocirugía.

Estas inhibiciones surgieron luego de que la directora de la OEG, Zulma Rosario, le contestara una solicitud de orientación al Secretario, para saber si podía desempeñarse como Secretario de Salud y continuar realizando sus funciones como Catedrático de la Sección de Neurocirugía del Departamento de Cirugía en RCM y recibir la misma compensación. Rosario expuso en la misiva enviada al Secretario que debía enviar copia de los documentos de inhibición al Gobernador y al Subsecretario de Salud, persona encargada de atender los asuntos de los cuales se inhibe.

Una controversia similar surgió en 2009 cuando el nombramiento del doctor Iván González Cancel fue retirado por el entonces gobernador, Luis Fortuño, quien expresó que el galeno no podía ser secretario de Salud y seguir operando a la vez.

La pasada secretaria de Salud bajo la administración de Alejandro García Padilla, Ana Ríus, continuó con su práctica como anestesióloga pero de forma limitada, ya que solo lo hacía los fines de semana. En el caso de un anestesiólogo, éstos no requieren emplear tiempo en la recuperación de un paciente luego de una cirugía.

“Un cirujano puede ser Secretario de Salud, pero practicar a la vez, no”, sentenció Vázquez Quintana al ser cuestionado sobre la compatibilidad de operar y dirigir una agencia como Salud a la misma vez. El también cirujano aseguró que la persona que esté al frente de esa agencia tiene que trabajar a tiempo completo.

“El Secretario de Salud también opera y yo no sé cuántas horas del día va a tener para hacer todas esas cosas”, subrayó.

Vázquez Quintana responsabilizó al gobernador Rosselló Nevares por permitir que el funcionario no cumpla a tiempo completo con sus responsabilidades en el Gobierno, resultando en que se retrase la toma de decisiones en asuntos importantes para el país y se cometan “disparates” y “fallas”.

“Esos puestos tienen que ser a tiempo completo porque ellos no son magos”, recalcó el galeno.

Cruz María Nazario coincide con Vázquez Quintana en la incompatibilidad de ambas funciones.

“Cuando te nombran Secretario de Salud, no te nombran para hacer una cirugía, te nombran para atender las necesidades de salud de todo el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.

Indicó que la única forma en que pudiera ser compatible, sería “si las funciones de una no afectan las funciones de la otra”.

“Ser Secretario de Salud pública no es una función en la que tú atiendes una persona de uno a uno, tú tienes que estar bien pendiente a lo que pasa en términos de la población completa. En ese sentido es que no son compatibles: en el hecho de que un funcionario pretenda poner en segunda categoría una función, una responsabilidad tan importante como la salud del país completo”, expresó.

Mutis a los temas relevantes

El 26 de septiembre de 2017, seis días después del paso del huracán María, el Secretario de Salud admitió que las morgues de los hospitales estaban llenas y que los cadáveres acumulados no podían ser removidos por las funerarias hasta que las muertes fueran certificadas por personal de Registro Demográfico. Del mismo modo, reconoció que las muertes relacionadas al paso del ciclón eran muchas más de las documentadas oficialmente hasta ese momento, que eran 16.

Para octubre de 2017, el Secretario explicó que de los 69 hospitales que hay en Puerto Rico, solo siete estaban abiertos u “operacionales”. Una semana después, el Gobernador indicó que había 63 hospitales abiertos, sin explicar a pesar de cuestionamientos del CPI cómo saltaron de tener solo siete abiertos a abrirlos casi todos.

Durante ese mismo mes, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, tomó el mando en la situación, ofreciendo detalles e información sobre las muertes y los hospitales, cuando se esperaba que fuera Rodríguez Mercado, por tratarse de temas de salud.

Secretario facebookero: le gustan los medios pero no atiende preguntas

A pesar de que el Secretario es bastante activo en su cuenta personal de Facebook, ninguna de sus decenas de publicaciones tocaron el tema de los fallecidos tras la emergencia que vivió Puerto Rico con el huracán María, un tema que ha tenido amplia resonancia en la prensa internacional. Sus publicaciones, en tanto, estaban relacionadas con premiaciones, proclamas y eventos de “campañas de prevención”, y temas como fibromialgia, VIH, derrames cerebrales, alzheimer, promoción de vacunación, así como eventos con militares y con el gobernador u otros funcionarios. En lo que va del mes de diciembre, ha realizado sobre 65 entradas en su muro de FB, siguiendo el mismo patrón.

En el tiempo que Rodríguez Mercado tiene disponible para la agencia que dirige, opta por ejemplo por promover una campaña de vacunación, o visitar los municipios de la zona montañosa mediante una serie de espectáculos musicales con artistas como Melina León, Manny Manuel, Oscarito y Julio César Sanabria, en una iniciativa llamada “La Montaña se levanta con salud”, entre otras actividades.

Otros medios, como El Nuevo Día, WKAQ 580 y Radio Isla, también, han intentado sin éxito buscar reacción del Secretario en temas de importancia. El más reciente fue el rumor sobre su renuncia el pasado fin de semana. Es la segunda ocasión en este año que se ha comentado sobre la posible salida de Rodríguez Mercado de la agencia.

Desde septiembre de 2017 al presente ninguna de las convocatorias de prensa del Secretario ha sido para hablar sobre el manejo de las muertes tras el huracán, un tema de salud pública que estuvo discutiéndose públicamente por meses. El 30 de octubre de 2017, a un mes y 10 días del paso del ciclón, el DS convocó a la prensa para el recibimiento de los artistas hollywoodenses Jason Sudeikis, Judy Greer y Lee Pace, quienes hicieron una aportación económica al Hospital Pediátrico y donaron sangre en el Banco de Sangre de Centro Médico. El 16 de noviembre de 2017, el Departamento convocó a la prensa a una actividad en la Égida Ciudad Feliz en Cataño, donde ofrecieron a los residentes una clase de ejercicios aeróbicos y charlas educativas.

Durante este año, por ejemplo, el DS convocó a los periodistas a una conferencia sobre los niveles de influenza en la Isla y para la apertura de la exhibición El poder de uno, el poder de otros, ambas en febrero.

En junio, durante una misma semana, el DS convocó a dos conferencias de prensa en las que se anunció al Secretario, pero Rodríguez Mercado no se presentó.

Obstaculiza el acceso a la información

Ante solicitudes de información de parte de la prensa, el Departamento de Salud suele emitir comunicados en lugar de responder preguntas directas. Cuando se le solicitó el plan de manejo de emergencias actualizado para 2018 para facilidades de salud, la agencia no pudo producir un documento. Por esto, el CPI tuvo que acudir al tribunal el pasado mes de octubre de este año para solicitar dicho plan, ganando la demanda de acceso a la información. El DS entregó el documento luego de la demanda.

A pesar de múltiples pedidos, la agencia tampoco había hecho entrega del plan que estaba vigente para el huracán María, hasta un día antes de la publicación de esta historia y a 15 meses del paso del huracán.

Anteriormente, el CPI también acudió al tribunal para solicitar la base de datos y los certificados de defunción de las personas que fallecieron luego del paso de María. Luego, el Departamento de Salud, emitió un comunicado de prensa aludiendo estar a favor del acceso a la información, cuando fue el propio Gobierno el que obstaculizó los requerimientos de la prensa sobre las muertes relacionadas al huracán María. La cadena de noticias estadounidense CNN se unió a esta demanda.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico también presentó una demanda contra el Departamento de Salud y el Registro Demográfico para que cumplieran con la obligación de entregar la información estadística sobre las muertes registradas en la isla desde el 2017.