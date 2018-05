El secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Michael Pierluisi confirmó este miércoles que la tendencia en el mercado del petróleo llevará a que el precio de la gasolina aumente en las próximas semanas, a pesar de que no pudo ofrecer una cifra exacta.

“Aun sin las noticias de ayer (del retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán), la realidad es que el crudo está bien alto y la gasolina está alta. Según los economistas del gobierno federal, según los datos que recopila el DACO, este verano ya estamos experimentando y vamos a experimentar precios más altos en la gasolina”, dijo Pierluisi en una entrevista radial (Radio Isla).

Explicó que el alza se debe a varios factores, entre ellos mayor demanda en verano, el aumento a 70 dólares del barril de petróleo y la tensión generada luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunciara el retiro del acuerdo nuclear con Irán.

“Irán es uno de los países que produce petróleo, probablemente, el quinto o el sexto país que más produce petróleo en todo el mundo y hay que ver todavía las sanciones que va a estar imponiendo el gobierno de Estados Unidos. Estaba leyendo que podría tomar unos cuántos meses en lo que imponen esas sanciones. Hay que ver si otros países deciden comprar el petróleo que produce Irán. Esto, todo tiene que ver con el ‘supplying and demand’. El suplido y la oferta del crudo y si lo compran o no lo comprar. Si baja la producción, si baja la oferta de crudo, pues tiene un efecto en el precio que va a subir”, relató.

Detalló que el precio de la gasolina regular en las bombas debe estar actualmente entre 76 y 80 centavos el litro. No obstante, el expresidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Román alertó en entrevista en otra emisora (WKAQ) que el precio podría rondar los 85 centavos el litro.

“Hay estaciones que podría vender a más que eso (entre 76 y 80 centavos) y la recomendación es que no patrocinen esa estación y vayan a otra estación. Ahora. Yo decir que si el precio este verano va a llegar a tanto, no sería prudente. Sí puedo usar la información que hay ya que el Departamento de Energía federal ha informado que es posible que la gasolina llegue a los niveles más altos en los pasados cuatro años. Mirando los datos que tenemos en el Departamento, el precio promedio de gasolina regular en los pasados cuatro o cinco años, el más alto fue de 95 o 96 centavos el litro. No llegó al dólar en los pasados cuatro años. Si llegaría al dólar ahora, no sé”, dijo el funcionario.

Asimismo, Pierluisi afirmó que el precio de la gasolina sería más barato si no se estuviera pagando el impuesto a los derivados del petróleo, mejor conocido como la crudita. “Eso hay que preguntarle al Departamento de Hacienda”, dijo al preguntársele si hay posibilidad de eliminar ese impuesto.

También dijo que esta administración no contempla aumentar la tasa de ese impuesto, pero que tampoco se ha hablado de eliminarse.

Entretanto, indicó que hasta el momento no ha sido necesario emitir una orden de congelación de precios del combustible. “Estos aumentos no es porque se estén aprovechando del consumidor, si no que son aumentos que está sufriendo el mundo entero… Son aumentos que se deben a factores fuera del control de los vendedores en Puerto Rico y del propio DACO”, concluyó.