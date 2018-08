Secretario del PPD no se va a inhibir de discusión en la Junta

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri criticó el lunes a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz por las críticas contra el liderato de la colectividad y defendió la labor que el presidente Héctor Ferrer y el aspirante a la gobernación, Roberto Prats hicieron con la compañía DCI Group.

“Me parece que las expresiones de la alcaldesa (Carmen Yulín Cruz), como las expresiones de otros compañeros son intencionadas para ellos adelantar sus causas políticas y aprovechar la coyuntura de esta discusión para dar un remate a la figura de Héctor Ferrer y Roberto Prats y ellos posicionarse. Dentro de la Junta en el día de hoy se discutirán los detalles para que todo el mundo tenga la información y puedan juzgar”, dijo Delgado Altieri en entrevista radial (NotiUno).

Ferrer y Prats admitieron haber hecho consultas legales con la mencionada compañía que rechazaba la reestructuración de la deuda del país. Delgado Altieri aseguró la consulta se dio antes que la firma iniciara una campaña en contra de Puerto Rico y del gobierno de Alejandro García Padilla.

“Se da mucho antes, ese trabajo, en el 2015, de que esta compañía que defiende los fondos buitres hiciera una campaña bien agresiva contra el gobierno de Alejandro García Padilla y el pueblo de Puerto Rico… La consulta que hace Héctor Ferrer, tanto como Roberto Prats antes de esa campaña en el 2016 fue una meramente de una consulta legal sobre las leyes de Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico… antes de que esa compañía iniciara y arreciera esa campaña contra Puerto Rico porque esa compañía quería conocer cuáles son las leyes que aplican. En ese momento se estaba discutiendo una ley local de quiebra y es sobre eso que estas compañías querían indagar y conocer”, sostuvo.

Acotó que “de hacer ese trabajo de una consulta legal y decir cuáles son las leyes y como aplican a que eso represente que esto está yendo en contra del gobierno de Puerto Rico, hay una distancia bien grande. De hecho, las posturas que asume Héctor Ferrer precisamente son bien contrarias a esta compañía y no volvieron a contratarlo una vez conocieron cuál era su postura”.

El lunes se reúne la conferencia legislativa del PPD a las 9:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde se reúne la Junta de Gobierno para discutir la polémica.

“Yo creo que llegó el momento de poder dilucidar el asunto en su justa perspectiva y me parece que ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy en la tarde con los miembros de la Junta de Gobierno porque en esto ha surgida muchísima información que muchos de los compañeros que hoy están haciendo acusaciones conocen el contexto real de toda esta disputa, pero lamentablemente han querido algunos adelantar causas políticas tratando de sacar del medio a Héctor Ferrer y Roberto Prats haciéndolo lamentablemente de una manera no muy agradable tratando de sembrar dudas al pueblo sobre su lealtad al Partido Popular y sobre su lealtad al pueblo de Puerto Rico”, dijo el también alcalde de Isabela.

“Yo creo que no es justo que para adelantar una causa política se tenga que destrozar la reputación de otro compañero popular. Me parece que esto ha ido bastante lejos con la actitud que han asumido muchos de estos compañeros”, agregó.

Entretanto, dijo que no se inhibirá de participar en la reunión de la Junta, como le pidió la alcaldesa capitalina.

“No tengo por qué hacerlo porque la secretaría responde a la presidencia en una posición de confianza. Yo aquí he estado defendiendo, no solamente a Héctor Ferrer y a Roberto Prats, yo he estado defendiendo al Partido Popular, de aquellos que han tratando de desacreditar a compañeros populares. Hoy son Roberto Prats y Héctor Ferrer, mañana, ¿quién va a ser?, a los que van a desacreditar para adelantar sus causas. ¿Es esto defender al Partido Popular o es esto destruir al Partido Popular y a sus líderes? Hay otras maneras de hacer campaña política sin desacreditar”, cuestionó.

Sobre la cena a la que DCI Group invitó a Ferrer y a Prats, el secretario de la Pava que habrá que ver si fue organizada y costeada por esa entidad.

Asimismo, dijo que es conocida la trayectoria de la alcaldesa capitalina en contra de la pasada administración.

“Aquí todos conocemos, si queremos hablar de actitudes ofensivas hacia el país y el Partido Popular, todos en Puerto Rico conocemos cuáles fueron las actitudes de la alcaldesa de San Juan en contra de Alejandro García Padilla y su gobierno. Eso está en récord y todo el mundo conoce que fue una persona que estuvo constantemente socavando el gobierno de Alejandro García Padilla… creo que está tratando de capitalizar con esta situación para adelantar su causa”, indicó.

Mira aquí nuestra programación en vivo.