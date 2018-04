El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez, informó el viernes que calculó que en los próximos cinco años, se produciría un ahorro de $11.5 millones mediante la consolidación de las agencias encargadas de administrar el derecho laboral en la isla.

El anuncio se llevó a cabo en la audiencia pública de la Comisión Especial de la Cámara de Representes para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María, junto a la Comisión de Gobierno, que evaluó el Proyecto de la Cámara 1404 con el fin de implementar el Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de 2018, y así atajar la grave crisis fiscal que se atraviesa, mediante la reducción del aparato gubernamental y el gasto público.

Saavedra Gutiérrez favoreció la pieza que calificó en declaraciones escritas como “una medida responsable y seria cuya aprobación resulta necesaria para poner en marcha la política pública promovida por ley”, que busca agilizar los procesos gubernamentales mediante la eliminación de redundancias que logren eficiencias en el servicio público. La medida del Ejecutivo consolidará la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), a la nueva Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales (SARL) dentro del DTRH y las funciones de adjudicación de controversias laborales y los cargos de índole educativa se transfieren al Departamento de Educación.

A preguntas del presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro Suárez, el titular sostuvo que los ahorros de este plan serían de $2.2 millones para el primer año fiscal y de $11.5 millones en los próximos cinco años al reunirse en una sola sede todos estos recursos.

“En la actualidad tenemos disperso un recurso humano especializado en controversias laborales. El beneficio principal es que vamos a poder aglomerar ese recurso humano especializado en resolver controversias laborales; según nuestros cálculos, estamos hablando de alrededor de 34 funcionarios entre jueces administrativos, oficiales examinadores y mediadores que se van a convertir en un grupo para atender las controversias laborales que actualmente están dispersas”, dijo el secretario.

Por su parte, el presidente de la CASP, Laudelino Mulero Clas, apoyó la medida y recomendó enmiendas al lenguaje del proyecto para que promuevan “salvaguardas a la autonomía de este foro y la independencia de criterio, elementos necesarios en todo foro cuasi judicial creado por el estado”.

De esta manera, se atenderían las querellas presentadas por empleados del sector público. Esta posición fue secundada por la presidenta interina de la JRT, licenciada Norma Méndez.

El secretario del Trabajo aseguró que el proyecto ya contiene las salvaguardas suficientes ya que no le da el poder para el nombramiento de jueces y el reclutamiento de personal de carrera. En la actualidad está detenido, en el futuro serían empleados de carrera los que adjudicarían los mismos.

“El secretario auxiliar de Relaciones Laborales como lo concebimos nosotros no revisa nada, es un funcionario administrativo que determina cómo se dividen los casos según van llegando, pero no revisa las determinaciones que toman los jueces”, indicó Saavedra Gutiérrez, quien avaló una enmienda a los efectos de dejar claro que el Secretario Auxiliar no tiene poderes de revisión de las decisiones y es meramente un funcionario administrativo.

Mientras que Navarro Suárez, manifestó estar claro con las preocupaciones de Mulero Clas “así que haremos un estudio bien profundo a esas enmiendas y las analizaremos junto con el secretario y con usted para que esté delimitado claramente que no existen conflictos de interés en la pieza”.

El legislador informó, que el próximo martes, 24 de abril comparecerán las uniones obreras para que presenten sus posturas en torno a la medida.

