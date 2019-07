Senado aún no toma decisión sobre futuro de Rosselló

El Senado de Puerto Rico fue tímido al responder si solicitarán la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que "vamos a trabajar sin ninguna prisa. Sin movernos de manera precipitada."

Líderes del PNP piden reflexión al Gobernador

Georgie Navarro espera respuesta de Rosselló para este lunes. (Publicado sábado 13 de julio de 2019)

"Vamos a movernos con el mayor sentido de responsabilidad que requiere este asunto.", explicó.

Por otro lado, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Zoé Laboy explicó que "llevarán a cabo pasos para tomar una decisión".

También proveerán al gobernador espacio para que pueda reunirse con su familia antes de decidir su futuro en la silla de la gobernanza.

El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Mendez confirmó que el caucus del Partido Nuevo Progresista no solicitaría la dimisión del primer mandatario.

PIP presenta plan de transición del Gobernador

Ante el escándalo del chat. (Publicado domingo 14 de julio de 2019)

“Una cosa es el candidato a un puesto político y otra cosa es el candidato que escogió el pueblo”, respondió el Presidente de la Cámara al preguntársele cómo Rosselló puede ser bueno para gobernar y no para buscar la reelección.

Mientras el primer mandatario emitió un comunicado de prensa donde indicó que no renunciaría a su puesto.

¿Podrían residenciar al Gobernador?

Jay Fonseca analiza el escenario. (Publicado sábado 13 de julio de 2019)

“A pesar de las dificultades que podamos tener, internas y externas, el trabajo continuará y se completará la agenda trazada en todas las áreas, la social, la educativa, la de seguridad, la de salud, la de infraestructura, la de recuperación y todo lo relacionado al asunto fiscal que es altamente prioritario, entre otras. No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, agregó.

