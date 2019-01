Más Videos (1 of 9)

OAKLAND — La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, aseguró el domingo que los que están en el poder están tratando de hacer que las personas se enfrenten entre sí, y que ese "no es nuestro Estados Unidos".

Harris, una senadora estadounidense de primer término que anunció su candidatura el lunes pasado, reunió a simpatizantes en las afueras del Ayuntamiento de Oakland, su ciudad natal y donde se desempeñó como fiscal antes de convertirse en fiscal general del estado. El evento fue el inicio formal de su campaña.

"Estamos aquí porque el Sueño Americano y nuestra democracia estadounidense están bajo ataque y en la línea como nunca antes", dijo. “Y estamos aquí en este momento en el tiempo porque debemos responder una pregunta fundamental: ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros como estadounidenses? Entonces, respondamos esa pregunta al mundo y al otro aquí y ahora. América, somos mejores que esto ".

Harris también dijo que el racismo, el sexismo, el antisemitismo, la homofobia y la transfobia son reales en Estados Unidos. “Son formas antiguas de odio con combustible nuevo. Y tenemos que decir esa verdad para poder lidiar con ella", dijo.

Harris se presenta como la clase de líder que puede unificar al país y luchar por las necesidades de todos los estadounidenses.

"Me postulo para presidente porque amo a mi país. Me postulo para ser presidente por la gente, de la gente, para todas las personas ", dijo, haciendo eco de las palabras que utilizó en las salas de audiencias y que adoptó como eslogan de su campaña: "Toda mi vida, solo he tenido un cliente: la gente".

Hija de inmigrantes de Jamaica e India, Harris entró en la carrera el día de Martin Luther King Jr. Los asistentes de la campaña dicen que se ha inspirado en Shirley Chisholm, quien en 1972 se convirtió en la primera mujer negra en postularse a la presidencia de un partido importante.

Si Harris ganara la Casa Blanca, ella sería la primera mujer afroamericana y la primera persona de ascendencia asiática en ser presidente.

Su primera conferencia de prensa como candidata fue en el campus de la Universidad de Howard, la universidad históricamente negra en la capital de la nación a la que asistió como estudiante universitaria. El viernes, ella estaba en Carolina del Sur para hablar con los miembros de la hermandad de mujeres Alpha Kappa Alpha, de la que es miembro.

Se espera que la campaña de Harris destaque su carrera como fiscal. Harris fue la primera mujer negra elegida como fiscal de distrito en California, así como la primera mujer, la primera afroamericana y la primera asiática estadounidense en ocupar ese puesto.

Algunos de sus cargos como fiscal general, particularmente en relación con la justicia penal, han sido objeto de un escrutinio temprano.

Harris se encuentra entre los primeros demócratas importantes en saltar a lo que se espera sea una competencia presidencial llena en 2020.

Los senadores Elizabeth Warren de Massachusetts y Kirsten Gillibrand de Nueva York han anunciado comités exploratorios. El exrepresentante de Maryland John Delaney y Julian Castro, jefe de vivienda del presidente Barack Obama y exalcalde de San Antonio, ya están en la carrera.

Los Sensores Cory Booker de Nueva Jersey, Sherrod Brown de Ohio, Amy Klobuchar de Minnesota y Bernie Sanders de Vermont también pueden participar.

Después de la manifestación, Harris planeó su primer viaje a Iowa como candidata presidencial. En las semanas previas a las elecciones de noviembre pasado, Harris viajó al estado para hacer campaña en nombre de los demócratas, y también visitó otros estados de votación temprana.

La campaña de Harris tendrá sede en Baltimore y será dirigida por Juan Rodríguez, quien dirigió su campaña en el Senado durante 2016. Los ayudantes dicen que la campaña tendrá una segunda oficina en Oakland.

La mujer de 54 años se define a sí misma como una luchadora por justicia, decencia y equidad, según un video distribuido por su campaña. "Esos son los valores que los norteamericanos aprecian y todos ellos están en riesgo hoy", acotó.