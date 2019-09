Señalan que llamadas preventivas no evitan tragedias

“Esto no va a salvar al niño”, dijo.

Presidenta de cuido señala que llamadas preventivas no evitan tragedias

La Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño se defendió el sábado de los cuestionamientos sobre si cumplen o no con el protocolo que exige que estos llamen a sus padres cuando notan la ausencia del niño.

Esto tras las interrogantes que se han levantado sobre cómo los centros de cuidos hacen para valer la ley tras la muerte de un menor olvidado por su padre en el auto en Juncos.

La presidenta de la asociación, Vilmarie Esquilín, aseguró que el cuido “Pasitos del futuro” el cual asistía el menor fallecido, le informó que era difícil cumplir (en este caso) con el protocolo de llamadas preventivas ya que el niño llegaba al centro en diferentes horarios.

La asociación achacó a la flexibilidad en el horario de entrada de los cuidos y al ajetreo mañanero la dificultad del cumplimiento con la ley a la que inicialmente se había opuesto. Asimismo, señalaron que el protocolo de llamadas preventivas no es una herramienta real para evitar más tragedias.

“Esto no va a salvar al niño.”, aseguró Esquilín.

Además, denunciaron que el estado incumple con su labor de orientar a los padres y empleadores sobre sus responsabilidades, y es que según la misma ley que establece el protocolo de llamadas, los padres deben comunicar previamente al centro de cuido cualquier tardanza o ausencia del menor.

“Los papás se van de viaje y no te notifican. Los papás no hacen la entrada, no firman, cambian los teléfonos constantemente.”, explicó.

Como alternativa, la asociación afirma que los cuidos deben emplear herramientas que faciliten el cumplimiento del protocolo de llamadas y que se exija a los padres que cumplan su parte de informar.

