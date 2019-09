Macabro: meten a bebé en una maleta y la tiran a la basura

Los padres de un bebé de 6 meses cuyo cuerpo fue metido en una maleta, arrojado a la basura en un centro comercial del área de Los Ángeles y que se cree terminó en un vertedero de Corona, fueron sentenciados el jueves a seis años de prisión.

Kiana Williams, de 33 años, y Adam Manson, de 35, no disputaron este jueves el delito de abuso infantil con resultado mortal por la muerte de su hijo Jacsun Manson.

La pareja se enfrentaba a cuatro años adicionales en prisión, pero el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Mark S. Arnold, suspendió esa parte de la sentencia, diciendo que no tendrán que cumplir el tiempo adicional siempre que cumplan con las condiciones de su libertad condicional una vez que sean liberados de la prisión.

El vicefiscal de distrito Jonathan Hatami señaló durante la audiencia que la pareja no tenía antecedentes penales y que estaba bajo la influencia de drogas. Hatami dijo que “tomaron numerosas malas decisiones y cometieron numerosos actos de negligencia. Como resultado, el bebé murió”.

El cuerpo del bebé nunca se ha encontrado.

Durante una audiencia preliminar a principios de este año, el detective del departamento de policía de Culver City, Tobías Raya, testificó que Williams y Manson, que no revelaron el paradero de su hijo cuando fueron interrogados por varias autoridades, reconocieron en entrevistas policiales en febrero que habían dejado una maleta que contenía el cuerpo del niño en un basurero en el centro comercial Baldwin Hills Crenshaw.

Dijeron que lo hicieron después de despertarse y encontrar que su hijo inconsciente dentro de una habitación de motel en el sur de Los Ángeles e intentaron revivirlo sin éxito, según Raya.

Williams, quien se describió a sí misma ante la policía como una enfermera vocacional licenciada, inicialmente dijo que el bebé había muerto en un PT Cruiser, dijo Raya al juez.

Pero la madre del bebé posteriormente le dijo a la policía que había sucedido en la habitación del motel después de que la policía le dio una carta de Manson escrita a mano rogándole que “les dijera la verdad”, según el detective.

En la carta, el padre del niño escribió que el bebé de la pareja merece ser encontrado “para que puedan averiguar por qué” y poder seguir adelante.

“Somos buenas personas que hicimos una mala elección '', escribió en la carta a Williams, en la que escribió que la ama y señaló que deseaba haber llamado al 911 como ella había sugerido.

Williams reconoció que había puesto el cuerpo de su hijo en una maleta y consideró dos sitios de entierro antes de que ella y Manson fueran al centro comercial para dejar el cuerpo en el basurero, según el detective. Dijo que Manson arrojó la maleta en el contenedor alto después de que ella intentó deshacerse de ella sin éxito, dijo el detective.

Le dijo a la policía que había fumado marihuana pero que dejó de usar todas las otras drogas mientras estaba embarazada de su hijo, y que usó metanfetamina poco antes y después de su muerte, según el detective. También reconoció haber huido antes con el niño porque temía que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles se lo llevara, testificó el detective.

En una entrevista en la cárcel en febrero, Manson también reconoció el uso de metanfetamina y dijo que se enojó mucho después de que los dos intentaron sin éxito realizar RCP en su bebé, testificó Raya.

“No vio a Kiana empacando a Jacsun en la maleta”, dijo el detective, relatando una entrevista en la que Manson lloró.

Durante una búsqueda en febrero, un perro entrenado para encontrar restos humanos fue a la parte trasera del PT Cruiser y a una cama en la habitación del motel, dijo Raya.

Una mujer que trabaja en un edificio cerca de donde la pareja fue arrestada dijo a las autoridades que los había visto con un “bebé Jacsun vivo, gordo y feliz” el 1 de enero.

“Ella dijo que el bebé era lindo. Se reía. Ella no podía apartar los ojos de él '', dijo el detective.

Williams y Manson fueron arrestados el 3 de enero por la policía de Los Ángeles después de ser encontrados en un vehículo de U-Haul robado. El oficial de policía de Los Ángeles Luke Coyle, que identificó a los dos en la corte, testificó que no vio a un bebé en el vehículo con ellos y que ninguno de los dos mencionó que tenían un bebé.

Dijo que Manson se identificó con un apellido diferente.

Otro oficial de LAPD, Carlos Aguirre, testificó que vio a Manson el 2 de febrero cerca de un vehículo de U-Haul que había sido reportado como robado. El oficial, que dijo que hay un video del incidente de su cámara corporal, le dijo al juez que creía que Manson podría haber dicho que no podía ir a la cárcel esa noche porque necesitaba ver a su bebé, pero no lo hizo. No lo incluyó en su informe policial porque no sabía la relevancia del bebé en ese momento.