Serias alegaciones de maltrato en la oficina de Miguel Romero

Burlas y comentarios ofensivos, son algunas de las acciones que denunció una secretaria que alega sufre en la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por Miguel Romero Lugo.

Según explicó Raquel Vélez Molina, esta ha sido víctima de malos tratos por parte del funcionario que identificó como el director de Campaña del exsecretario del Departamento del Trabajo.

“El señor Luis Flores Alomar tiene un patrón en contra la mujer en la oficina”, dijo la mujer, quien también aseguró haber acudido a la oficina de Recursos Humanos del Senado, así como hasta donde el propio Senador.

“A mí, en lo personal, me dijo que iba a hacer una investigación y que iba a resolver”, relató sobre su comunicación con Romero Lugo.

Vélez Molina resultó lesionada, en medio de una discusión con el Director de la oficina, lo que llevó a solicitar una orden de asecho, que fue denegada por el Tribunal.

Además, abundó en el tipo de comentario del que alega ser blanco por parte de Flores Alomar. “Me ha dicho que él es intocable, me reta todo el tiempo a que haga la querella, que a él no le van a hacer nada… Que primero me voy yo, antes que él”.

“Siento desesperación porque puedo entender la frustración de muchas mujeres que también están sufriendo ese patrón de maltrato y de violencia de género dentro del mismo círculo de trabajo y no se atreven a denunciarlo por miedo a que las despidan”, concluyó.

Sin embargo esto ocurrió en el mes de septiembre y aun no recibe respuesta de la investigación. El desespero de Vélez Molina quien también resultó lesionada en la mano en medio de una discusión con el empleado cuando al cerrar la puerta le pillo la mano, hizo que acudiera al tribunal y emitió una orden de acecho el cual el juez dio no ha lugar a la misma. Mientras, el próximo 23 de enero habrá una vista en esta ocasión por la agresión.

Reacciona la Oficina de Romero Lugo

"La directora de la oficina del senador Miguel Romero, Yaritzy De la Torre Rivera, informó el sábado que los dos empleados de esa oficina legislativa que estuvieron involucrados en un alegado incidente laboral ocurrido el 26 de noviembre de 2018, no han interactuado desde dicha fecha.

Una vez referida a la oficina de Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico, la queja presentada por la empleada Raquel Vélez Molina, se recomendó por dicha oficina que ambos empleados no trabajasen en el mismo lugar en lo que se dilucidan las alegaciones presentadas por Vélez Molina.

“Lo cierto es que en la oficina del senador (Romero) se tomaron medidas remediales proveyendo un acomodo razonable en lo que se dilucida esta situación. Ambos empleados han continuado trabajando sin que tengan necesidad de interactuar entre sí, desde la fecha del incidente donde se alegó que ocurrió una agresión. Esto para garantizar que la querellante pueda desempeñar sus funciones en su trabajo y pueda ejercer cualquier acción legal que entienda le asiste,” explicó la directora de la oficina del senador Romero. De La Torre Rivera informó además, que el Senador no estaba presente en la oficina cuando ocurrió la situación entre ambos empleados.

De la Torre Rivera, afirmó además, que se ha cumplido con todo el procedimiento requerido para este tipo de situación, incluyendo el ofrecimiento de apoyo a la empleada querellante, a través del Programa de Ayuda al Empleado que está disponible en el Senado (PAE); opción que fue declinada por la empleada.

Con relación a los hechos alegados por Vélez Molina, el pasado 6 de diciembre, se realizó una vista en el Tribunal de Carolina sobre una solicitud de una orden de protección contra Flores Alomar, la cual fue declarada ”No ha lugar” por la jueza Lirio González Bernal, quien escuchó y evaluó los testimonios y la evidencia presentada en la vista y determinó que no existían los elementos requeridos para expedir la misma.

Al día de hoy la empleada Vélez Molina continúa trabajando, en su mismo puesto y llevando a cabo sus funciones regulares como secretaria de la Comisión de Gobierno del Senado. “El senador Romero ha solicitado que se cumpla estrictamente con todo el rigor que aplica en este tipo de incidentes cuando ocurren situaciones entre compañeros de trabajo, incluyendo que se garantice que la señora Vélez Molina pueda agotar libremente y cabalmente cualquier recurso que tenga disponible, incluyendo en el ámbito legal. Eso es lo correcto y es lo que el senador nos ha pedido siempre”, finalizó De La Torre Rivera."

