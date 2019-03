Serrano no buscará reelección tras confirmar enfermedad

NUEVA YORK – El congresista puertorriqueño José E. Serrano, de 75 años, informó el lunes en un comunicado de prensa que no buscará la reelección en 2020 tras 45 años de servicio público en El Bronx.

"Hoy, estoy anunciando que estoy viviendo con la enfermedad de Parkinson. Después de mi diagnóstico, inicialmente planeé continuar mi trabajo representando a la gente del sur de El Bronx en el futuro, una responsabilidad que me trae gran alegría. Aunque esta enfermedad no ha afectado mi trabajo en el Congreso, en los últimos meses me he dado cuenta de que el Parkinson eventualmente tendrá un efecto negativo, y que no puedo predecir su tasa de avance”, expresó el congresista. “Debido a esta incertidumbre, no tengo intención de buscar la reelección en 2020", añadió.

El congresista demócrata ha servido 29 años como representante y 45 como funcionario electo. En marzo de 1990, Serrano ganó las elecciones primarias para ocupar el escaño del entonces congresista y veterano de la Guerra de Vietnam, Robert 'Bob' García.

Desde 1990, Serrano ha sido congresista, primero por lo que era el distrito 18 y actualmente por el distrito 15. Antes de convertirse en congresista, Serrano fue legislador estatal en Nueva York.

“Planeo pasar el resto del 116 ° Congreso luchando por los valores progresistas que aprendí en el sur de El Bronx. Utilizaré mi papel como Presidente del Subcomité de Comercio, Justicia y Ciencia para luchar por la investigación del cambio climático, un sistema de justicia más justo y un conteo preciso del Censo 2020. Todavía hay mucho trabajo por hacer para detener las políticas dañinas de la Administración Trump, y me enorgullece ayudar a liderar ese esfuerzo como Presidente del Subcomité de Apropiaciones”, agregó el congresista.

Junto a la congresista Nydia Velázquez y el excongresista Luis Gutiérrez, Serrano ha sido parte integral del liderato boricua en los Estados Unidos por un cuarto de siglo.

“Prometo a mis electores que estaré aquí luchando por ustedes hasta mi último día en el cargo y más allá. Estoy agradecido de todos mis colegas por su dedicación a nuestra comunidad y por los años que pasamos trabajando juntos en tantos temas importantes. Para mis electores, ha sido el honor de mi vida servirles. Haber pasado de Mayagüez, a Mill Brook Houses, a la Asamblea del Estado de Nueva York, a los pasillos del Congreso es realmente el sueño americano. Me siento honrado de haber tenido su confianza a lo largo de los años”, enfatizó el congresista.