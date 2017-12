Si tienes luz, puedes poner lucecitas de Navidad

Si eres de las personas que está ansiosa por decorar para Navidad (y de las suertudas que ya tienen luz), pero temes que las bombillitas sobrecarguen el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tenemos buenas noticias para ti.

"Las áreas grandes que llevan semanas prendidas no deben tener problema. Area metro ejemplo. Ya tenemos un enlace bueno con el sur y la capacidad de carga también. Si deseas adornar go for it", sostuvo el operador auxiliar de la AEE, Jorge Bracero, en su actualización diaria.

Según Bracero, últimamente ha recibido muchas preguntas sobre este particular.

Sin embargo, el empleado de la AEE llamó a ser prudentes.

"No es lo mismo un pueblo encendido completo a una urbanización en medio de muchas apagadas. Hay mucha gente que lleva casi 3 meses sin luz y el resentimiento y ánimos están caldeados. Seamos prudentes, empáticos con los vecinos. Si tienes luz ayúdalos. Haz hielo, ayuda a lavar ropa y cocinar. Estamos en la época navideña, ayudemos al prójimo", sostuvo Bracero .



Para este domingo, la generación de energía de la AEE estaba en un 68.4%.