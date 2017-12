Sin cobrar Bono de Navidad los empleados de San Juan

El representante por el Distrito 4 de San Juan, Víctor Parés Otero, cuestionó el martes, a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, por qué no ha pagado el bono de navidad a los empleados municipales y las horas extras a los policías de la capital.

“Al día de hoy, la alcaldesa no le ha pagado el bono de navidad a los empleados del municipio, que ya lo había reducido a un 70%. El pasado año electoral lo dio antes de Acción de Gracias. Ahora da como excusa la misma razón que ofrece para justificar el manejo deficiente de asuntos administrativos y la falta de servicios esenciales a los sanjuaneros: que el gobierno le debe dinero. Pero cómo es posible que haya dinero para gastos superfluos, viajes, y contrataciones que no son esenciales en estos momentos y no haya para pagarle el bono a miles de empleados que tienen necesidades apremiantes después del paso de María”, denunció Parés Otero en declaraciones escritas.

El representante novoprogresista recordó que fue la pasada administración tomó la decisión de retener el dinero que la alcaldesa reclama ante la crisis económica que crearon en el Banco Gubernamental de Fomento bajo su gobierno, dejándolo en bancarrota.

“Según la información que nos ha llegado, la alcaldesa informó a los empleados que supuestamente no tienen liquidez suficiente y que para pagar el bono y otras deudas, tendrían que reducir jornada laboral o despedir empleados. Mientras, por un lado, ella diariamente critica al gobierno estatal y federal y los acusa de abandonar y dejar morir a puertorriqueños en la emergencia después de María, por el otro ella incumple con puertorriqueños bajo su mandato en San Juan. En vez de invertir su tiempo en viajes para criticar y acusar a otros funcionarios, debió buscar alternativas, doblegar esfuerzos y atender las situaciones que aquejan a sus trabajadores”, sostuvo.

Parés Otero sostuvo que líderes sindicales han salido públicamente a emplazar a otros alcaldes por no pagar el bono de navidad a sus empleados y le han exigido pagar la parte que le corresponde al municipio. “Esta no debería ser la excepción”.

El legislador indicó que a diferencia de la administración de la alcaldesa, el Gobierno central cumplió con el pago del bono a los empleados públicos y ya han hecho varios pagos de horas extras a los policías estatales.

Dijo también que la alcaldesa no ha pagado el dinero por el llamado “enfermito” o días acumulados por enfermedad a los empleados y lo incluyó en el mensaje de presupuesto que ofreció

“No hay manera de justificar la falta de prioridades en el municipio de San Juan. Si bien es cierto que los medicamentos en los hospitales municipales, el pago del salario a los médicos, la gasolina para las patrullas es una prioridad, también lo es pagar lo que se le adeuda a los trabajadores. Y aún así hay deficiencias en las dependencias municipales. No es prioridad gastar el dinero en contrataciones para cosas superfluas que nada aportan a los servicios que necesitan la gente de San Juan, ni en aumentos de sueldo a amigos de la casa, o en aumentar beneficios a los ayudantes de la alcaldesa”, concluyó diciendo Parés Otero.