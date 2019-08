Sobrevive en una caseta de campaña desde el paso de María

"Todo lo que he pasado me dan más deseos de luchar."

Carmen Colón es una paciente de cáncer que aún vive en una caseta de campaña luego de perder su hogar tras el azote del huracán María.

Su único refugio está ubicado en una montaña del municipio de Villalba, la cual tiene una ruta difícil de transitar. La mujer vive aislada y sin vecinos.

Aparte de un techo seguro, la mujer cuenta con otras necesidades básicas que requieren de la ayuda del pueblo.

Hace diez años batalla con cáncer en su pulmón derecho y también padece del corazón. Aunque vivía cerca de familiares y sus médicos en Boston, Massachussets con los que aún recibe tratamientos, decidió mudarse a Puerto Rico hace tres años.

“Todo lo que ha pasado me dan más deseos de luchar. Luchar más por mi vida, porque es más como una segunda oportunidad que Dios me está dando. Me siento tranquila aquí porque todo es natural. Todas las cosas alrededor mío. Me siento tranquila por ese lado.”, dijo doña Carmen.

En aquel entonces, Carmen encontró que la estructura en la que permanecería y que pertenece a su familia, estaba muy deteriorada y comenzó a restaurarla poco a poco. Sin embargo, el paso del huracán María retrasó el proceso.

Carmen recibe solo $700 al mes de seguro social, por lo que ella sola no ha podido reconstruir su hogar.

“Cuando recibo el chequecito pues voy pagando los materiales. Me queda un chispito y trato de rendirlo lo más que pueda. Siembro cositas por ahí y de eso como.”, explicó la mujer.

La fundación Angel Wings se comprometió con doña Carmen, sin embargo, aún falta mucho para finalizar la estructura.

“Nos falta empañetar, nos falta pintura. Ella no tiene una nevera normal. Las cosas de adentro, no tiene. Ella lo que vive es en esa caseta y lo que tiene es la camita.”, urgió Kia Rosario de la fundación Angel Wings.

Nydia Vázquez de la Oficina de Ayuda al Ciudadano de Villalba, aseguró que el municipio se encargaría de proveerle los enseres de la casa.

“El municipio tenemos el compromiso junto al alcalde de las cosas de adentro de los enseres de la señora. Todo lo que consigamos, nos comprometemos con las cosas del hogar.”, expuso.

Además, añadieron que gestionarían la labor eléctrica para que pronto pueda contar con el servicio.

Si usted desea ayudar a doña Carmen, comuníquese al (787)529-6456.

