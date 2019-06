Solicitan que intervengan con la Junta

El presidente de la Legislatura Municipal de San Juan Marco Antonio Rigau solicitará el lunes al Comité Especial de Descolonización a cargo del tema de Puerto Rico en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se busque la manera para que Estados Unidos entienda que es su mejor interés, de los ciudadanos de Estados Unidos, de Puerto Rico y de los puertorriqueños resolver la situación de subordinación colonial de Puerto Rico, que en este momento impide su desarrollo y agrava la dependencia de los Estados Unidos.

“La situación cada día es más álgida. Ya no podemos decir que Puerto Rico es ejemplo de desarrollo económico y desarrollo democrático. Todo lo contrario. La quiebra financiera del gobierno de Puerto Rico, el reconocimiento de la condición colonial por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y la ley llamada cínicamente Promesa que creó una Junta de Gobierno para Puerto Rico han destruido el mito. La ley que crea la Junta de Control Fiscal por el Congreso de Estados Unidos para cobrar el dinero de los bonistas no menciona en lugar alguno que esta Junta tendrá poderes sobre los Municipios de Puerto Rico y los gobiernos municipales. Este pasado mes, el 9 de mayo de 2019, la Junta decidió asumir jurisdicción sobre los gobiernos municipales de Puerto Rico, sin que exista una delegación para ello en la ley”, expresa Rigau en su ponencia.

El municipio de San Juan y su alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto demandaron a la Junta de Control Fiscal (The Financial Oversight and Management Board of Puerto Rico), ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, mejor conocido como el Tribunal Federal en donde se cuestiona la legalidad de las acciones de la Junta.

Solicitará además del Comité Especial y de la ONU el que se censuren y repudien las acciones del gobierno federal hacia Puerto Rico desde la aprobación de la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal.

“Para lograr que Estados Unidos institucionalmente atienda la situación colonial de Puerto Rico es imperativo lograr que el Gobierno de los Estados Unidos Decida Decidir su problema como potencia colonial en cuanto a Puerto Rico. El curso de acción por parte del Gobierno de Estados Unidos hacia Puerto Rico desde la aprobación de la Ley Promesa y de la creación de la Junta de Control Fiscal debe ser censurado y repudiado por este comité y por Naciones Unidas. Es totalmente contrario a los principios y a los derechos de los pueblos que Naciones Unidas ha defendido desde su creación. Invitamos a este Comité de Descolonización de Puerto Rico a recoger nuestras sugerencias en la resolución que tenga a bien aprobar este año sobre este asunto y que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, atienda el asunto de Puerto Rico”, concluyó Rigau.

