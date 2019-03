Expertos: sólo quedan 22 vaquitas marinas en México

Los expertos dijeron el miércoles que sólo 22 vaquitas marinas permanecen en el Golfo de California, donde se libra una batalla sombría y cada vez más violenta entre los pescadores envalentonados y la última línea de defensa para la marsopa más pequeña y en peligro de extinción del mundo.

Jorge Urban, profesor de biología en la Universidad de Baja California Sur, dijo que las 22 vaquitas se escucharon en una red de monitores acústicos. De hecho, eso era más alto de lo que muchos habían esperado; algunos estimaron que tan solo 15 permanecerían en el Golfo, también conocido como el Mar de Cortés, el único lugar en el mundo donde se encuentra la vaquita.

Puede ser una señal de que la vaquita se está aferrando, y lo que lo mantiene vivo es una delgada línea de defensores: cada noche, 22 tripulantes voluntarios de barcos operados por el grupo ecologista Sea Shepherd salen a buscar en el Golfo superior para detectar redes de enmalle ocultas que capturan el muy apreciado pez totoaba pero ahoga a las vaquitas.

Es un trabajo cada vez más peligroso. Durante el último mes, el barco de Sea Shepherd, Farley Mowat, sufrió dos ataques en los que docenas de barcos de pesca rápidos golpearon el barco con piedras y bombas incendiarias.

"Si detenemos las operaciones, la vaquita se extinguirá", dijo el primer compañero de Sea Shepherd, Jack Hutton. "Es solo la eliminación de redes, si dejamos de eliminarlas, no hay esperanza para la vaquita".

La temporada principal para capturar totoaba, que alcanza su punto máximo en mayo, está causando un frenesí. Las vejigas natatorias del gran pez son consideradas un manjar en China y pueden traer miles de dólares cada una al por menor. Con tan pocas vaquitas remanentes, un esfuerzo masivo de pesca de totoaba esta primavera podría acabar con la especie.

"Sabemos que vamos a seguir siendo atacados", dijo Hutton, quien estaba operando un avión no tripulado que los pescadores derribaron el año pasado. "Sabemos que estamos arriesgando nuestras vidas, pero si no lo hacemos, la vaquita no tiene oportunidad".

Los activistas no están solos. Los infantes de marina mexicanos y la policía federal a bordo del Farley Mowat dispararon balas de goma durante los ataques más recientes. Pero es evidente que los funcionarios no son capaces de manejar los ataques o de evitar que los pescadores pongan redes ocultas y sumergidas, que están prohibidas por ley en el área. El Ministerio de Marina y Medio Ambiente de México no respondió a la solicitud de comentarios.

Pero los marineros han sido intimidados por los pescadores, dijo el cineasta de documentales Richard Ladkani, quien filmó mientras se encontraban de pie mientras los pescadores partían en sus botes o luchaban contra las autoridades para liberar a los pescadores detenidos. Ladkani dirigió "Sea of ​​Shadows", que ganó el premio del público en el festival de cine de Sundance este año por documentales mundiales.

Ladkani dijo que acompañó a la Armada en salvajes y peligrosas persecuciones nocturnas a la máxima velocidad en que los pescadores intentaron, y en ocasiones tuvieron éxito, embestir barcos de patrulla naval para desactivar sus motores. "¿Por qué la marina no usa la fuerza?" Ladkani se preguntó. "Estábamos en 10 persecuciones, y cada vez que los pangas (botes) se escapaban".

Ladkani también tiene una teoría acerca de por qué los pescadores se están volviendo tan violentos y desesperados: Sea Shepherd tiene bastante éxito en sacar redes, que cuestan alrededor de 3,000 dólares cada una, deuda que los pescadores contraen, pidiendo dinero prestado al cártel de de traficantes totoaba chino y mexicano para comprar nuevas redes.

"Este es un círculo vicioso en el que las personas se endeudan más", dijo Ladkani. "Este pescador terminó debiendo a los cárteles 54,000 dólares por 18 redes. Intentó salir, finalmente salió y dijo que no hay forma de que pueda pagarle al cartel. Fue asesinado".

Sunshine Rodríguez, líder de los pescadores en la ciudad de San Felipe de Baja California, estuvo de acuerdo en que el comercio ilegal de totoaba no ha traído riquezas a la ciudad: una prohibición total de las redes de enmalle paralizó la flota pesquera, y los pagos del gobierno para compensar la pérdida Los ingresos de la pesca no se han pagado en al menos tres meses.

"Conozco personas que están dedicadas al 100 por ciento a ese negocio (totoaba), y ni siquiera tienen 10 dólares para poner gasolina en el tanque de su panga", dijo Rodríguez. "Los chinos están obteniendo ganancias, eso te lo puedo decir".

"¿Qué esperaban que hiciera la gente, morir de hambre?" Rodríguez preguntó, diciendo que la idea de que los pescadores ganan miles de dólares por cada vejiga de totoaba es un mito. Dijo que una vejiga de medio kilogramo de un pez de tamaño promedio solo cuesta unos 400 dólares, y los precios están bajando.

Rodríguez dijo que los traficantes ilegales chino-mexicanos siguen reduciendo el precio porque los pescadores "se mueren de hambre ... Dicen que 'seguiremos bajándolo, seguiremos obteniendo más ganancias y esta gente seguirá pescando". porque no tienen nada más que hacer ".

El investigador Andrea Costa, del grupo Elephant Action League, estuvo de acuerdo en que los precios parecen estar cayendo, y calificó de "la primera buena noticia para la vaquita en mucho, mucho tiempo". Lo atribuyó al trabajo de su grupo en la identificación de comerciantes ilegales en la comunidad china de Baja California, señalando que el gobierno chino recientemente arrestó a 16 comerciantes.

Costa, que pasó un año y medio trabajando de manera encubierta para exponer el comercio de totoaba, estuvo de acuerdo con Rodríguez en otro punto: la estrategia del gobierno mexicano de enfocarse casi exclusivamente en la represión de los pescadores nunca va a funcionar a menos que también lo haga contra los intermediarios y los comerciantes.

"Mientras se enfoque, ponga todos sus esfuerzos solo en los pescadores, solo en quitar las redes, fracasará", dijo Costa. "No aborda el problema, y ​​el problema es una cadena de suministro muy sofisticada.

Mientras no golpees a esta gente y hagas eso ... harás sangrar, no solo a la vaquita sino a toda la vida marina en el Mar de Cortés ".

Rodríguez, el líder de los pescadores, lo expresa de esta manera: "Todos son ilegales allá afuera. Independientemente de que sea una red de camarones o una red de totoaba, hay una prohibición de las redes".

"Entonces, si me vas a atrapar y me quitas el bote por usar una red de camarones, ¿qué crees que voy a hacer en su lugar? Voy a hacer la cosa ilegal más rentable porque todavía soy ilegal".

Pero mientras tanto, el Sea Shepherd sale cada noche y arrastra en redes, a veces hasta 15 por noche. Los pescadores salen cada noche y ponen redes porque muchos de ellos no pueden parar. Están demasiado endeudados con los comerciantes.

El Mar de Cortés, que Jacques Cousteau una vez llamó "el acuario del mundo", está sufriendo daños a largo plazo debido a las redes, que se pesan cuidadosamente para flotar debajo de la superficie para evitar su detección.

"El hecho de que oculten sus redes significa que encontramos redes activas meses más tarde que los cazadores furtivos no han comprobado, olvidado o perdido", dijo Hutton. "Significa que hay paredes de la muerte que simplemente se quedarán afuera para siempre si nadie las levanta.

Ladkani dijo: "Cuando finalice la temporada de totoaba a fines de mayo, es posible que hayan matado todo para entonces".