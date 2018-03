Sondeo: 7 de 10 hispanos creen que Trump es racista

La encuesta no solo dice que esa percepcion la tienen los hispanos sino que la mayoria de los estadounidenses cree que es así.

WASHINGTON — Más de la mitad de los estadounidenses, incluyendo grandes mayorías de negros e hispanos, piensan que el presidente Donald Trump es racista. Más de la mitad creen que sus políticas han empeorado la situación de hispanos y musulmanes y poco menos de la mitad dicen que han empeorado la situación de los afroestadounidenses.

Según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 57% de los estadounidenses piensan que han perjudicado a los hispanos. El 47%, incluidos tres de cada cuatro negros, piensan que han perjudicado a los afroestadounidenses.

El 57% de todos los adultos, incluyendo ocho de cada 10 negros, siete de cada 10 hispanos y casi la mitad de los blancos opinan que Trump es racista. El 85% de los demócratas, contra apenas el 21% de los republicanos, están de acuerdo.

Los resultados muestran una división tajante en materia racial en el país bajo la presidencia de Trump, quien hizo declaraciones divisionistas después de un acto nacionalista blanco, llamó a naciones africanas “países de mierda” y prometió construir un muro en la frontera con México para impedir el ingreso ilegal de inmigrantes.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones sobre la encuesta. Preguntado hace algunas semanas acerca de la gente que cree que es racista, Trump respondió: “No, no. No soy racista. Soy la persona menos racista que ustedes hayan entrevistado. Se los aseguro”.

La encuesta, diseñada para destacar las opiniones de afroestadounidenses al concluir el Mes de la Historia Negra, revela un pesimismo profundo entre los negros acerca de la situación política y nacional. Más de nueve de cada 10 negros desaprueban el desempeño de Trump y la misma proporción cree que el país se encamina en una dirección equivocada.

En comparación, el 45% de los blancos aprueban la labor de Trumo, aunque solo el 35% cree que el país está mejorando el rumbo.

La encuesta AP-NORC de 1,337 adultos fue realizada entre el 15 y el 19 de febrero con una muestra tomada del AmeriSpeak Panel de NORC, diseñado para ser representativo de la población estadounidense. El margen de error es de 3,9 puntos.

El sondeo incluyó 388 encuestados negros, una muestra superior a su proporción de la población con fines analíticos. El margen de error para la muestra de negros es de 7.3 puntos.