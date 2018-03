Sondeo: aprobación de Donald Trump logra repunte

WASHINGTON — El presidente Donald Trump sigue siendo impopular entre la mayoría de los estadounidenses, pero sus índices de aprobación repuntaron un poco desde mínimos históricos, reveló en una nueva encuesta.

Según el sondeo, Trump sigue siendo impopular entre el 58 % de los estadounidenses, pero el 42 % de los encuestados respondieron que ahora aprueban el trabajo que Trump está haciendo, una cifra que es siete puntos porcentuales mayor que hace un mes.

Ese repunte significa música para los oídos en una Casa Blanca caracterizada por el caos, las controversias y los trastornos internos.

La encuesta, realizada por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, indica que al menos parte de la mejora de la aprobación popular al presidente está ligada a la economía, que ha seguido creciendo de forma constante y creando puestos de trabajo.

Un 47 % de los estadounidenses encuestados dijeron que aprueban la forma en la que Trump está manejando la economía, su calificación más alta en cualquier tema aunque la buena trayectoria económica comenzó bajo el mandato de Barack Obama.

La aprobación de una reforma fiscal republicana también parece estar ayudando al presidente a elevar sus índices de aprobación luego de haber caído a mínimos históricos. El 46 % de los estadounidenses respaldan la política tributaria de Trump.

Stormy Daniels dice que no habló antes por miedo

La actriz porno brindó detalles del supuesto encuentro sexual con el entonces magnate inmobiliario en el 2006. (Publicado lunes 26 de marzo de 2018)

Para los republicanos, este cambio ofrece un rayo de esperanza si se toma en cuenta el panorama difícil de las elecciones de medio mandato presidencial y una oleada de entusiasmo a favor de los demócratas. Con pocas otras victorias legislativas en los primeros 14 meses de Trump en el cargo, los legisladores republicanos han puesto en gran medida sus esperanzas de mantener el control del Congreso sobre los votantes de clase media que sienten el impacto de la ley tributaria.

“Nuestra fortuna subirá y bajará con la economía y específicamente con el recorte de impuestos de la clase media este otoño”, dijo Corry Bliss, director ejecutivo del Congressional Leadership Fund (Fondo de Liderazgo del Congreso), una organización alineada con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan. Bliss instó a los candidatos republicanos a ver la ley como “un arma ofensiva, no defensiva”.

Así funcionan los "bump stocks", aceleradores de disparos