Sonido parecido a tiros genera pánico en Times Square

NUEVA YORK – El NYPD informó que una motocicleta generó un ruido parecido a tiros, lo que desencadenó una estampida humana en Times Square la noche del martes.

El sonido se percibió el martes a eso de las 9:30 p.m. cerca de Crossroads of the World, en Eighth Avenue y West 42nd Street, según la policía.

La multitud se dispersó en medio de gritos y pánico en 46 y 47th Street y 7th Avenue, según testigos.

There is no #ActiveShooter in #TimesSquare. Motorcycles backfiring while passing through sounded like gun shots.

We are recieving multiple 911 calls. Please don’t panic. The Times Square area is very safe! @NYPDnews@NYPDTimesSquare

— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) August 7, 2019