Regalo de Navidad adelantado para madre muy enferma

El mensaje en Facebook colocado por el hijo de una mujer con un padecimiento renal severo está causando que muchos en la red social se conmovieran por el video que lo acompaña.

Todo ocurrió en el Día de Acción de Gracias en Boston, cuando en una reunión familiar David Hérnandez decidió sorprender a su madre con lo que sería una especie de regalo de navidad por adelantado.

En el mensaje en Facebook se lee: "Durante 6 años, mi madre sufrió insuficiencia renal, no solo en uno, sino en ambos riñones. No fue tan malo al principio hasta que empeoró el año pasado, así que decidí chequearme para ver si era compatible. Y resultó que sí lo soy".

Más adelante explica que "cuando estaba pasando por el proceso, pensé demasiado en todo y empecé a enloquecer por la cirugía y lo que podría pasarme durante la cirugía y después. Hubo tantos eventos importantes en mi vida personal que honestamente me asusté. No sabía mucho al respecto y para ser sincero, todos pensamos que iba a salir adelante".

De acuerdo a la publicación las cosas cambiaron cuando par de meses atrás la madre de David comenzó a recibir la diálisis pese a que este procedimiento era algo que a lo que no querían llegar pues debe asistir sin falta para purificar su sangre.

Va al centro de diálisis de "dos a tres veces a la semana por la mañana durante cuatro horas al día. Luego llega a casa agotada, cansada e impotente y duerme hasta las cuatro o cinco de la tarde. Esta solía ser una mujer a la que todos admiraban. No se equivocan, todos lo hacemos, pero esta no es mi madre. Ella estaba llena de vida. Trabajó su empleo de tiempo completo para mantener a sus 5 hijos y esposo. Ahora tiene 3 nietos hermosos por los que llora porque en su mente no logrará verlos crecer", comenta David en su conmovedor mensaje.

Lo cierto es que según sus palabras su madre dio todo por ellos, "así que es hora de devolver el favor".

David aseguró que como es compatible darle un riñón a su madre. "Ella es la persona más cariñosa y comprensiva que conozco. Verla sufrir me rompe el corazón y a todos los que nos rodean. Decidí sorprenderla por Acción de Gracias con la ayuda de todos los que la aman. Para hacerle saber lo agradecido que estoy de tener una madre tan fuerte, cariñosa y amorosa como ella. ¡Te amo mamá! ¡Mantenerte fuerte! Eres una luchadora".

El video ha sido visto más de 16,000 veces y al menos 200 veces lo han compartido.