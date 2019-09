El exdirector ejecutivo de las cafeterías Starbucks, Howard Schultz, anunció este viernes que decidió no postularse a la presidencia tras explorar este año su posible candidatura.

“Mi creencia sobre los cambios necesarios en el sistema de dos partidos no ha cambiado, pero he concluído que una campaña independiente para la Casa Blanca no es la mejor manera de servir a mi país”, dijo Schultz en un comunicado.

En enero, el multimillonario de 66 años dijo que estaba considerando postularse como candidato independiente y esperaba alentar a los votantes centristas. Schultz planeaba reunirse con potenciales votantes en junio pero una cirugía de espalda postergó sus planes.

Schultz criticó el viernes en su comunicado el sistema electoral de dos partidos en Estados Unidos, que, en su opinión es anticuado para los estadounidenses y que da cabida a “voces extremistas”.