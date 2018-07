''Status no solucionará la crisis''

El exgobernador Rafael Hernández Colón dijo el domingo que no se puede hablar de status mientras Puerto Rico siga bajo la Junta de Control Fiscal.

“La decisión del pueblo de Puerto Rico y del Congreso de los Estados Unidos sobre nuestro destino político final no se puede tomar en medio de una crisis económica y financiera nos sujeta al proceso de quiebra en que se encuentra el país. Es absurdo, falso y demagógico pretender que la estadidad, la independencia, la libre asociación o cualquier cambio de status es la solución a la crisis. Estamos y vamos a estar bajo el Estado Libre Asociado y bajo la Junta de Fiscal hasta que se produzcan cuatro presupuestos balanceados que paguen nuestra deuda reestructurada y que recuperemos el crédito en los mercados financieros. Todavía no hemos producido el primero de los cuatro presupuestos balanceados que tenemos que producir”, dijo el exgobernador en un mensaje como parte de los 80 años de fundación del Partido Popular Democrático (PPD).

“Hasta tanto Puerto Rico no supere esta crisis no tiene el espacio para llevar a cabo un acto eficaz de auto determinación para exigir al Congreso la decisión sobre nuestro destino final. Cuando llegue ese momento corresponderá al Partido Popular aglutinar las mayorías puertorriqueñas para exigir al Congreso con firmeza y solidez los poderes necesarios para el perfeccionamiento del Estado Libre Asociado dentro de un pacto mutuamente obligatorio con los Estados Unidos de América”, añadió.

Según Hernández Colón, el PPD tiene que transformarse y presentar un proyecto de Pais acorde con los tiempos.

“Para ser relevante el Partido Popular no puede ser un partido de quítate tú para ponerme yo. No puede tolerar aquellos que piensen en los contratos que van a tener para saquear al gobierno durante los próximos cuatro años. No puede descansar en que va a ganar porque el PNP va a perder. Tiene que ser un partido comprometido para llevar a cabo un propósito de pueblo mediante ideas concretas que atiendan las angustias, las necesidades y los reclamos de justicia social del pueblo.

En este momento en que celebramos los 80 años del Partido Popular no se conocen las ideas, las estrategias, los medios, que el Partido Popular propone para proveer empleos, educación, salud, seguridad, vivienda asequible, de modo que no tengamos que emigrar para progresar. Habrá quien piense que esto se debe dejar como en años anteriores para que el candidato a gobernador a toda carrera el año de las elecciones nombre un grupo de trabajo para preparar el programa del partido. Esos tiempos se acabaron”, sostuvo.

A juicio del exgobernador, tanto el gobierno actual la Junta y el Congreso están en un proceso de encausar el país para salir de la crisis, por lo que el PPD no puede quedarse cruzado de brazos.

En esa coyuntura no es suficiente oponerse a lo que propone el gobierno. Hay que tomar posiciones estudiadas y serias. Hay que proponer alternativas. Cruzarse de brazos y esperar que el PNP se caiga no puede ser una opción para el partido que fundó Luis Muñoz Marín y que le dio a Puerto Rico la época más gloriosa de su historia, sentenció.

El miércoles, el PPD realizará una actividad en el municipio de Caguas, como parte de la conmemoración de la Constitución del Estado Libre Asociado.