Dueña de restaurante no se arrepiente de echar a Sanders

Stephanie Wilkinson, la dueña de un restaurante que le pidió a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, que abandonara su establecimiento, asegura que no se arrepiente de sus acciones.

La empresaria y dueña del restaurante The Red Hen, ubicado en Lexington, Virginia, explicó a The Washington Post que tomó la decisión porque sus empleados no se sentían cómodos con la presencia de Sanders.

Stephanie Wilkinson dijo que miembros de su personal la llamaron para decirle que Sanders estaba en el restaurante, y que muchos empleados eran homosexuales y sabían que la portavoz de la Casa Blanca había defendido la política del presidente Donald Trump de prohibirle a los transexuales el ingreso a las fuerzas armadas.

“Díganme qué quieren que haga, yo puedo pedirle que se vaya”, le dijo Wilkinson a los empleados quienes respondieron que sí, según relató.

Wilkinson reveló que habló en privado con Sanders y que ésta inmediatamente respondió: “Está bien, me iré”.

Sanders tuiteó el sábado sobre el incidente y afirmó: "Sus acciones dicen más sobre ella que sobre mí. Siempre hago todo lo que puedo para tratar de una forma respetuosa a todo el mundo, incluyendo a aquellos con los que no estoy de acuerdo, y continuaré haciéndolo".