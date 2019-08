Más Videos (1 of 9)

DES MOINES, Iowa - El representante federal Steve King defendió el miércoles su exhorto a prohibir el aborto en cualquier circunstancia y cuestionó si “quedaría algo de población en el mundo” si no fuera por los nacimientos derivados de violaciones e incesto.

Ante un grupo de conservadores en el suburbio de Urbandale, en Des Moines, el legislador de Iowa revisó el proyecto de ley que ha presentado que prohibiría todos los abortos, sin excepción para casos de violación o incesto.

King justificó la falta de excepciones cuestionando cuántas personas estarían vivas si no fuera por aquellos que fueron concebidos en violaciones y relaciones incestuosas.

“¿Qué pasaría si revisáramos todos los árboles genealógicos y quitáramos a cualquiera que sea producto de una violación o del incesto? ¿Quedaría algo de la población del mundo si hiciéramos eso?”, preguntó King, de acuerdo con lo reportado por el diario The Des Moines Register, el cual cubrió el evento. “Considerando todas las guerras y todas las violaciones y pillajes que ocurrieron a lo largo y ancho de todos estos distintos países, sé que no puedo decir que no fui parte de un producto de eso”.

“No es culpa del bebé el pecado del padre, o de la madre”, añadió.

Un portavoz de King no respondió de manera inmediata a una petición en busca de comentarios enviada por The Associated Press.

El legislador republicano con nueve periodos, que representa a un extenso distrito rural de 39 condados, se ha visto bajo críticas en varias ocasiones por comentarios que ha hecho con el paso de los años, sobre todo en cuestiones relacionadas con la raza e inmigración.

Poco antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2018, el diario The Washington Post informó que King se reunió en Austria con el Partido de la Libertad, un grupo ultraderechista con vínculos nazis. King refutó que la reunión fue con líderes empresariales, incluida una persona que pertenece al partido político, pero el diario sostuvo su versión de los hechos.

Al poco tiempo de los comicios, King dijo que: “nacionalista blanco, supremacista blanco, civilización occidental, ¿cómo ese lenguaje se volvió ofensivo?”, según el periódico The New York Times.

Los comentarios fueron tachados de racistas y provocaron que la Cámara de Representantes votara 424 a favor y uno en contra para reprender a King. Los líderes republicanos también le retiraron sus actividades en el comité del que era miembro.

Aunque King ha obtenido victorias con facilidad en el conservador 4to Distrito Electoral, apenas ganó su última elección sobre el demócrata J.D. Scholten.