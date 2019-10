Melanie Valdés Reyes es una joven de 26 años diagnosticada con varios tipos de epilepsia que la han obligado a poner en pausa su vida. Su condición medica ha escalado al punto de que no le permite trabajar ni estudiar por falta de ayuda para mantenerse en pie. Es por esto, que clama por ayuda para poder recuperar su vida normal.

La epilepsia se manifiesta en la joven en varias modalidades, como mioclónico, que son movimientos involuntarios del cuerpo, atónico, que es cuando cae al suelo, tónico-clónico, parcial complejo y crisis de ausencia, donde pierde el conocimiento por varios segundos.

Para contener los ataques, Melanie consume cinco fármacos diarios, pero, aun así, su vida se ha detenido.

Debido a las convulsiones tuvo que dejar de estudiar sonografía médica y fue despedida de su trabajo.

“Los maestros no entendían. Mis compañeros me hacían “bullying”. En una ocasión sonó la alarma de la universidad y me dio un tónico-clínico y caí al suelo. Cuando desperté no había nadie.”, reveló Melanie.

“Cuando estaba trabajando pues le dieron muchas crisis. Cada 20 minutos le daba una y el patrono decidió que no era viable tenerla en el trabajo porque había muchos clientes.”, añadió su esposo, Pedro Olivencia, quien la asiste en todo momento.

Para poder recuperar su vida, la mujer necesita un casco que la proteja de caídas y un perro de servicio, el cual supera los $40,00, dinero con el que no cuenta la pareja.

“El perro de servicio lo que va a hacer es darle a ella sentido de que es parte de la sociedad. Que puede hacer lo que ella quería y que sus sueños no están tronchados.”, dijo Olivencia.

Si usted desea ayudar a Melanie y su esposo a que puedan tener una mejor calidad de vida, puede realizar su aportación a través de la cuenta de Banco Popular #229-365941 / Pro Fondos Melanie Valdés, o a través de ATH Móvil al (787) 679-3745.

