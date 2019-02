Nuevo espectáculo en el cielo: la superluna de nieve

NUEVA YORK – Primero fue la superluna sangre de lobo la que iluminó del rojo más vivo el cielo de nuestra área y de casi toda la nación. Ahora es la superluna de nieve la que deslumbrará este martes 19 de febrero con su fulgor y su extraordinaria belleza.

Nuestro meteorólogo Pedro Montoro nos explica que este fenómeno astronómico ocurre cuando la luna llena se ubica en el punto más cercano a la Tierra, lo que se conoce científicamente como perigeo.

The second supermoon of 2019 will be visible on Tuesday night — but what *is* a supermoon, exactly? ���� @NASA astronomer Mitzi Adams explains >> https://t.co/D5TDh3Hi0Upic.twitter.com/Db2PkOmeyW

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) February 16, 2019