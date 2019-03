El gobernador Ricardo Rosselló activó este martes la Guardia Nacional para atender la crisis que hay en las islas municipio debido a la falta de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

“Estaré firmando una Orden Ejecutiva activando a la Guardia Nacional para autorizarlos a que puedan utilizar sus embarcaciones para transportar cargamentos importantes para el sustento de nuestras islas municipios y así no interrumpir el flujo de este material tan importante”, dijo el gobernador en un Facebook Live

Crisis en el servicio de lanchas a islas municipios

El fin de semana se convirtió en una pesadilla. Mientras, los ferries de carga siguen averiados. (Publicado lunes 4 de marzo de 2019)

Los comerciantes y residentes en la isla municipio Culebra se encuentran desesperados ante la escasez de la gasolina y algunos alimentos por la falta de transporte de carga.

Mientras Vieques, la isla nena experimenta algo similar debido a que desde la semana pasada las embarcaciones están averiadas.

Llamado de residentes de Culebra

Fortunato Vizcarrondo, un residente de Culebra denunció el martes que en las islas municipios actualmente se vive “como en los huracanes”, ante los problemas con las lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) que han provocado una escasez de productos y bienes, incluyendo los abastos de gasolina.

“Si tenemos que suplir las góndolas, (necesitamos viajes) alrededor tres veces a la semana. Ahora estamos como si estuviésemos en la época de los huracanes otra vez. Leche fresca no vas a encontrar, pan especial no vas a encontrar, no vas a encontrar un sinnúmero de cosas. Es que no hay”, dijo Vizcarrondo en entrevista radial (WKAQ).

Asimismo, dijo que los abastos de gasolina ya deben estar próximos a terminarse. “Dependemos de los ferries para la gasolina. Esto es volver a la época de los huracanes. Prácticamente así es que se puede describir esto”, agregó.

Según se ha informado el servicio de ferry de carga no está funcionando, pues las lanchas de la ATM están fuera de servicio. Las embarcaciones de Puerto Rico Fasta Ferries tienen límite de 12 horas para operar y no pueden transportar camiones con carga.

“Nosotros dependemos de los ferries de carga para traer la leche, el pan la gasolina, los que trabajan en la construcción. El ferry privado, aunque sea ferry, no trae camiones. Los únicos que traen camiones son los de la ATM”, alegó Vizcarrondo.

Mientras, explicó que los residentes han optado por aprovechar los viajes que tengan que hacer a la llamada Isla Grande para obtener sus productos y llevárselos a las islas. Sobre los dueños de restaurantes, alegó que éstos también tendrán que modificar su operación o cerrar en lo que se normaliza el servicio, pues dependen de camiones que le suplen la mercancía.

Vizcarrondo, quien reside en la Extensión Barriada Clark desde 1978, alegó que el problema es la gerencia del servicio de lanchas, pues “antes se daba mejor servicio que el que se da ahora con menos tecnología”.

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira indicó que el lunes la ATM solicitó a la Guardia Costera una dispensa por emergencia para que les permita usar el Muelle de Mosquito en Vieques y el Muelle San Ildefonso en Culebra. Además, esperan que es agencia federal autorice el uso de la embarcación Cayo Largo para comenzar a llevar bienes a las islas municipios.

“Las cuatro lanchas de Puerto Rico Fast Ferries pudiesen mover carga una vez los dos muelles de Mosquito y San Ildefonso tengan los permisos. Actualmente se está trabajando eso. Bajo las condiciones actuales, solamente son dos lanchas las que pueden dar carga, las dos se habían dañado y se repararon. Una de ellas, que es la Cayo Largo ayer mismo (lunes) se dañó. Se reparó una de las lanchas y actualmente están con Coast Guard con la inspección para que les permita utilizarla”, explicó el también director de la Autoridad de los Puertos en entrevista en la misma emisora.

“Si el Coast Guard nos otorga este ‘waver’ se va aliviar el problema porque las cuatro lanchas privadas van a poder llevar, no solamente pasajeros, sino también carga que es su uso principal y es la necesidad”, agregó el funcionario al explicar que los ferries de carga no pueden desembarcar en los muelles que se usan de ordinario por un aspecto de las rampas.

El domingo, las dos embarcaciones de la ATM que realizaban el viaje de Ceiba a las islas municipio, se averiaron, por lo que el viaje de las 8:00 de la noche no salió y cerca de 200 personas se quedaron varadas hasta horas de la madrugada del lunes. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el lunes que van a buscar alquilar dos lanchas adicionales para dar servicio, que se sumarían a las cuatro que ya le alquilaron a la empresa Puerto Rico Fast Ferries.

