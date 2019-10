Más Videos (1 of 9)

Una "confusión" casi pone tras las rejas a un joven hispano que fue acusado de un delito que nunca cometió.

Ángel Galván, de 25 años, vive con su novia y su niño en Los Ángeles, en el área del Valle de San Fernando. Es el gerente de una tienda Sprint en Panorama City, y está ahorrando para comprar una casa para su familia.

Pero en julio se llevó tremenda sorpresa cuando recibió una carta de la Fiscalía del Condado de San Diego, en la que le informaban que estaba acusado de un delito grave en San Diego, una ciudad que nunca había visitado en su vida, según dice.

"Hasta el día de hoy me atrapa", dijo Galván, recordando emocionalmente el incidente. "Esto podría pasarle a cualquiera".

Liberan a hombre inocente tras 25 años encarcelado

Una testigo admitió que había mentido en el juicio por asesinato. (Publicado jueves 22 de agosto de 2019)

Galván fue acusado de "gran robo de propiedad personal" por un hurto ocurrido en marzo del 2019 en GoWireless, una tienda de Verizon que vende celulares. El supuesto robo tuvo lugar en San Diego, pero Galván dijo que nunca había estado en el área.

El joven hispano trabajó para GoWireless pero solo por dos meses en el 2017 y en una tienda en Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles. Desesperado ante el cargo por el que lo acusaron, decidió contratar un abogado.

"Vas a tener que ir a la cárcel del condado de San Diego y hacer un arresto y liberación", recuerda Galván que le dijo su abogado. "Yo dije ¿qué es eso?".

Galván pronto se enteró. Unas semanas más tarde se presentó en la corte y luego a la cárcel del condado de San Diego. Ahí le tomaron las huellas digitales, lo fotografiaron, lo obligaron a tomarle una muestra de ADN, y luego lo liberaron después de cinco horas.

Galván sabía que era inocente. Su abogado envió documentación a la Fiscalía del Condado mostrando pruebas de dónde se encontraba su cliente el día del presunto delito.

Cinco días después, la Fiscalía reconoció que era un error: “Perdón por la confusión”, decía el correo electrónico enviado por la Fiscalía al abogado de Galván.

La "confusión" se debió a que otro individuo con el mismo nombre, “Ángel Galván”, también trabajó en GoWireless y ese era el hombre que las autoridades buscaban y acusaban.

"Si la Fiscalía quiere presentar cargos a alguien, al menos quiero que el abogado investigador me llame y me diga: 'Necesito hablar con usted sobre este caso', o al menos verificar que es la persona adecuada", dijo Galván. "Nunca nadie me llamó".

Ni la fiscalía ni GoWireless dieron alguna declaración a nuestra estación aliada NBC 7.

El abogado de Galván presentó un reclamo ante la Fiscalía, pero el Condado lo rechazó dos semanas después. Galván ahora planea presentar una demanda contra la Fiscalía, pues a pesar de que el ente investigador se disculpó, el joven hispano todavía tiene en su récord un arresto y antecedentes judiciales.

Alex Ozols, el abogado defensor de Galván, dijo que su caso está oficialmente listado como "desestimado", pero sin ninguna explicación de que fue identificado erróneamente.

"Incluso si tiene el registro de arresto retirado, todavía hay un registro de este caso, y aún quedan sus huellas digitales, su ADN, y su foto en la base de datos de la policía", dijo Ozols.

El abogado agregó que borrar el registro de Galván por completo será extremadamente difícil pues es un proceso que involucra a las autoridades locales, federales y al Departamento de Justicia. Además, Galván necesitaría la ayuda de un abogado, lo que se sumaría a sus gastos legales.

"Le tomaron las huellas digitales, le tomaron la foto", dijo Ozols. "Es muy, muy difícil salir de una base de datos federal. No es algo que podamos hacer como abogados locales, es algo en lo que necesitaríamos la aplicación de la ley local y federal".

Ozols también envió una carta a GoWireless y está en contacto con representantes de la compañía. Está pidiendo que compense a Galván con $3,800 por los honorarios del abogado y otros $2,500 que Galván necesitará para contratar a otro abogado para ayudarlo a limpiar sus antecedentes.

Galván está preocupado de que esto pueda perjudicar las perspectivas de su carrera en el futuro.

"Siento que si pierdo una oportunidad profesional debido a esto me sentiré aún más frustrado en el futuro. Realmente no quiero que esto le pase a nadie más. Quiero que se den cuenta de que esto le puede pasar a cualquiera", agregó.