Más denuncias de presuntos abusos contra Kevin Spacey

La Policía Metropolitana de Londres (Met) investiga tres nuevas denuncias de agresión sexual contra Kevin Spacey, con lo que el total de pesquisas contra el actor estadounidense en Reino Unido ascienden a seis, informa este miércoles la BBC.

Las fuerzas del orden recibieron las denuncias en Londres y Gloucester, ciudad del oeste de Inglaterra, entre febrero y abril de este año, de acuerdo con la cadena británica, si bien la Policía no ha querido confirmar el nombre de la persona investigada.

De los tres casos denunciados este año, dos habrían ocurrido en Londres -en los barrios de Westminster (1996) y Lambeth (2008)-, mientras que el tercero corresponde a Gloucester, en 2013.

Los otros tres casos denunciados el año pasado habrían ocurrido en Londres, dos en 2005 y otro en 2008.

Según los medios, el actor afronta acusaciones de agresión sexual de unos 30 hombres.

El nombre de Spacey salió a la luz al poco tiempo de que surgieran el año pasado las numerosas acusaciones contra el productor estadounidense Harvey Weinstein.

El productor fue denunciado por sinfín de actrices de Hollywood, entre ellas Angelina Jolie, Ashley Judd o Gwyneth Paltrow.

Tras publicarse las acusaciones contra Spacey, la plataforma Netflix prescindió de sus servicios en la popular serie "House Of Cards", que coprotagonizaba con la actriz Robin Wright, y el director Ridley Scott eliminó la presencia del actor de su película All The Money In The World, un proceso que costó millones.